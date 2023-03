Relance du trafic ferroviaire national : une mission de sensibilisation en route sur l’axe Bamako-Kayes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Relance du trafic ferroviaire national : une mission de sensibilisation en route sur l’axe Bamako-Kayes Publié le jeudi 9 mars 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Relance du trafic ferroviaire national : une mission de sensibilisation en route sur l`axe Bamako-Kayes

Tweet

Une mission d’information et de sensibilisation sur la relance du trafic ferroviaire a pris le départ ce jeudi 9 mars 2023 à la gare ferroviaire de Bamako. La délégation, à bord de la locomotive CC 2207, ferra le trajet Bamako-Kayes.



L'objectif de cette mission est d’informer et sensibiliser les populations et autorités des localités riveraines à la relance imminente du trafic ferroviaire national. Pour ce trajet de sensibilisation Bamako-Kayes, il est prévu une escale dans toutes les gares le long de la voie ferrée.



La relance du trafic ferroviaire, faut-il le noter, est une volonté et une promesse des plus hautes autorités de la Transition.



M.S