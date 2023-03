Célébration du 8 mars au Mali : l’Amicale des femmes de Bolloré Transport et Logistics au secours des nécessiteuses - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Célébration du 8 mars au Mali : l’Amicale des femmes de Bolloré Transport et Logistics au secours des nécessiteuses Publié le jeudi 9 mars 2023 | Le challenger

Tweet

En marge des festivités de la journée internationale de la femme célébrée dans de nombreux pays, les femmes de l’Amicale de Bolloré Transport et Logistics Mali, à sa tête la présidente en exercice, Mme Maïga Aminata Sénouma Coulibaly, ont procédé, mercredi 8 mars 2023 à la remise de kits de naissance d’une valeur estimée à un million de Fcfa aux femmes qui ont nouvellement accouché dans quelques centres de santé de Bamako. Une action hautement appréciée par les bénéficiaires.



C’est la joie qui se lisait sur les visages des femmes bénéficiaires venant de mettre au monde des jolis garçons et filles dans un jour dédié à la lutte pour les droits des femmes, le 8 mars. Ces mamans des nouveau-nés ont bénéficié d’un geste symbolique de la part des femmes de Bolloré vêtues de l’uniforme de la journée. Le don est essentiellement composé de baignoire bébé, Couches, Couverture, Moustiquaire, Trousse de bain, Habits, Chapeau, Chaussettes entre autres.



Selon la présidente, Aminata Coulibaly, Responsable des Opérations Clients Minier et BTP, ce projet n’est pas à sa première édition, mais une première pour ce qui concerne les dons des kits de naissance au niveau de différents centres de santé communautaire.

L’objectif de la sortie de ce 8 mars, explique la vice-présidente de l’Amicale, Djènèba Maguiraga, non moins Responsable en charge des opérations humanitaires et militaires s’inscrivent en droit ligne de venir en aides aux personnes dans les besoins, particulièrement les femmes ayant accouché à la veille et au jour de la journée internationale dédiée à la femme.



Le centre de santé de Taliko. Le Centre de Santé Communautaire de Lafiabougou (Asacola). L’Hôpital du district de la Commune 4 et le Centre de Santé communautaire de Djicoroni-para (Asacodji), sont les principaux endroits où les donatrices de Bolloré se sont rendues afin de soulager les mamans dans des situations difficiles. L’arrivée de la délégation dans certains des centres a coïncidé avec l’arrivée également de certains Bébés au monde.

Après avoir reçu le kit, Sokona Kanté qui venait de mettre au monde un joli garçon a apprécié le geste à sa juste valeur. « Je suis une maman joyeuse aujourd’hui. Je viens d’accoucher un 8 mars, et le même jour je reçois un geste inoubliable et plein d’espoir dans ma vie. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse ! ».



A l’hôpital du district de la commune 4 où la délégation de l’Amicale des femmes de Bolloré a été accueillie par le médecin chef adjoint, le docteur Amaguiré Saye, les impressions des femmes bénéficiaires sont également bonnes. Fatoumata Dagamaissa est bénéficiaire : « Je suis très heureuse de constater que des femmes pensent aux nouvelles mamans et aux nouveau-nés du centre de santé. Ce choix pour moi est à saluer. C’est un geste que je n’oublierai jamais ».



A son tour, le gynécologue-Obstétricien, le docteur Saye n’a pas manqué de donner ses impressions : « Si le jour de fête, les femmes se déplacent avec des cadeaux sous la main afin de venir visiter les patients, c’est un geste qui nous va droit au cœur. Tous les dons seront acheminés à qui de droit. Nous les remercions de tout cœur au nom des bénéficiaires. Je souhaite la pérennisation de ce genre d’actions même en dehors du 8 mars, que ces donatrices continuent de soulager les démunis. Je leur souhaite bonne fête de 8 mars ».



C’est avec la même joie que les mères des nouveau-nés au Centre de santé communautaire de Djicoroni ont accueilli la délégation de l’Amicales des femmes de Bolloré. Là-bas également, l’Amicale a procédé à une remise de kit de naissance. En tout, selon la cheffe de la délégation, trente kits ont été remis à hauteur d’un million de Fcfa.



L’Amicale des femmes de Bolloré, faut-t-il préciser, est un groupement des femmes de l’entreprise ayant pour but d’initier des actions humanitaires et de venir en aide aux nécessiteux.



D.Keita