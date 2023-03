L’ambassade de France au Mali prévient les ressortissants français : << La menace terroriste demeure forte à Bamako en cette période >>

Selon le journaliste Serge Daniel, qui rapporte un message de l’ambassade de France au mali, <<< la menace terroriste demeure forte en cette période. »



L’ambassade de France au Mali maintient la vigilance rouge à Bamako pour risque d’attaque terroristes. Il invite ses ressortissants à éviter les lieux fréquentés et symboliques en ces périodes.





<< Maintenir un niveau élevé de vigilance face à la menace terroriste qui demeure forte à Bamako en cette période. Eviter les lieux fréquentés et symboliques », a posté le journaliste Serge Daniel sur Twitter ce mercredi 8 mars 2023, rapportant un message du Consulat de France à Bamako ce mardi 7 2023 aux ressortissants français.





Il est important de noter que le 28 novembre 2022, le Consulat a produit un communiqué à la suite de plusieurs attaques ayant visé notamment les forces de sécurité maliennes (attaque du poste de contrôle de Zantiguila le 16 juillet 2022 et du camp militaire de Kati, à proximité immédiate de Bamako, le 22 juillet 2022).



<< Compte tenu du risque d’attentats et d’enlèvements, l’ensemble du territoire malien est formellement déconseillé, à l’exception de la

ville de Bamako qui est déconseillée sauf raison

impérative », avait-conseillé l’ambassade de France au Mali.





Pour rappel, deux employés du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont été kidnappés, samedi 4 mars 2023, au Mali, a indiqué la branche malienne de l’ONG sur Twitter. En mai 2022, des hommes armés ont enlevé trois Italiens et un ressortissant togolais dans le sud-est du Mali, un pays en proie à une crise sécuritaire. Les violences qui secouent ce pays sahélien depuis 2012 sont le fait de djihadistes liés à Al-Qaida et au groupe État islamique, mais aussi de milices autoproclamées et de bandits.

Afriksoir









Prince Beganssou ‬‎