Le Premier ministre malien accuse la France de collusion avec les terroristes au Mali Publié le vendredi 10 mars 2023

Audience accordée par le chef de l`Etat au premier ministre Choguel Kokalla MAIGA

Tweet







France Mali: Le Premier ministre malien Chogel Koukala Maiga a lancé des accusations explosives contre la France, affirmant que certains terroristes sur le sol malien étaient en contact avec les autorités françaises.



Lors d’une interview sur la chaîne Al-Jazeera, Maiga a déclaré que les forces militaires françaises avaient quitté le Mali après que le gouvernement en place ne soit plus à leur goût.



Selon le Premier ministre, la France avait essayé d’imposer sa volonté et ses croyances au Mali, mais le gouvernement malien avait refusé cette pression et avait décidé de choisir ses propres partenaires et de prendre ses propres décisions.







Maiga a souligné que le Mali n’avait pas abandonné sa coopération avec la France, mais que la France avait décidé de se retirer des accords de coopération et de retirer ses forces après que le Mali ait rejeté ses diktats.



Le Premier ministre a également affirmé que les autorités maliennes avaient des preuves que certains terroristes au Mali étaient en contact avec la France, soulignant que la coopération entre les deux pays était fondée sur la confiance et le respect mutuel.



Ces déclarations explosives sont intervenues dans un contexte de tensions croissantes entre la France et le Mali, qui ont commencé à se manifester après le coup d’État militaire de 2020 qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keita.



La France a envoyé des troupes au Mali en 2013 pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de l’opération Barkhane, mais ces troupes ont depuis été la cible d’attaques de plus en plus fréquentes.





Le Mali a également connu une augmentation des attaques djihadistes ces dernières années, avec des groupes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et l’État islamique du Grand Sahara (EIGS) lançant des attaques meurtrières contre des cibles civiles et militaires.



La coopération entre la France et le Mali a été mise à rude épreuve ces derniers temps, avec des responsables maliens accusant la France d’agir en solo et de ne pas respecter les engagements pris dans le cadre des accords de coopération.



Les propos du Premier ministre malien ont donc suscité des réactions mitigées, certains saluant le courage de Maiga pour dénoncer les relations troubles entre les terroristes et la France, tandis que d’autres ont critiqué le manque de preuves concrètes pour étayer ces allégations.



Il reste à voir comment ces accusations auront des répercussions sur les relations entre la France et le Mali, qui sont déjà tendues depuis un certain temps