Sécurisation de la frontière Mali-Niger: le président de la Transition, Assimi Goïta, a reçu le Chef d’état-major de l’Armée nigérienne - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sécurisation de la frontière Mali-Niger: le président de la Transition, Assimi Goïta, a reçu le Chef d’état-major de l’Armée nigérienne Publié le vendredi 10 mars 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Le président de la Transition, Assimi Goïta, a reçu le Chef d`état-major de l`Armée nigérienne

Tweet

Le Chef d’éta-major de l’armée nigérienne, le Général de division Salifou Modi, est arrivé ce jeudi 09 mars 2023 au Mali pour une visite d’amitié et de fraternité.

A son agenda, il a été reçu en audience à Koulouba par le président de la Transition, chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta. Au centre des entretiens la situation sécuritaire et le compte -endu de la rencontre avec les chefs d’état-major maliens.



’’ Nous avons transmis les salutations amicales de son excellence le président de République Mohamed Bazoum, et il a été question de rendre compte de nos discussions avec les camarades des Forces Armées maliennes (FAMa) pour voir comment nous pouvons rentabiliser d’avantages nos coopérations’’, a affirmé le Général Salifou Modi à sa sortie d’audience.

Avant son audience au Palais de Koulouba, le Gal Salifou Modi a rencontré le Chef d’état-major des FAMa, le Général Oumar Diarra, pour parler de la situation des opérations le long des frontières des deux pays.



M.S

aBamako.com