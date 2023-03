Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



Publié le vendredi 10 mars 2023 | Nouvel Horizon

Présence d’un système avancé et sophistiqué de défense aérienne sur notre territoire : La FAA recommande à l’aviation civile américaine d’être «prudente» lorsqu’elle survole « © aBamako.com par AS

L`état-major de l`armée malienne a réceptionné des hélicoptères de combat et des radars de la Russie

Bamako, le 18 avril 2022. Le chef d`état major général des armées a réceptionné deux hélicoptères de combat et des radars de marque russe à l`aéroport Modibo Kéita Senou Tweet





Les États-Unis suivent de près l'évolution de la situation au Mal; cela davantage depuis le début de la coopération militaire avec la Russie. C'est dans le cadre de cette «surveillance» que la Fédéral Aviation Administration (FAA) qui est l'Agence américaine en charge des transports aériens et qui a pour mission de fournir «le système aérospatial le plus sûr et le plus efficace au Monde» a, à travers une note d'information diffusé aux missions aériennes américaines, conseillé à l'Aviation civile de «faire preuve de prudence lorsqu'elle vole, depuis, à l'intérieur ou au-dessus du territoire et de l'espace aérien du Mali à toutes les altitudes»



