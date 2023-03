Mamoudou Kassogué, ministre de la justice et des droits de l’Homme : «L’État poursuivra ses efforts en vue de l’amélioration des conditions de détention…» - abamako.com

Mamoudou Kassogué, ministre de la justice et des droits de l'Homme : «L'État poursuivra ses efforts en vue de l'amélioration des conditions de détention…» Publié le vendredi 10 mars 2023 | Le Républicain

L’hôtel Radisson Collection (Ex- Sheraton) a abrité, le mardi 7 mars 2023, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation des directeurs régionaux et des chefs de services rattachés de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée. Cet atelier de 3 jours, organisé par la Direction nationale de l’Administration pénitentiaire, de l’Education surveillée (DNAPES), en partenariat avec la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali), regroupe 30 cadres des services pénitentiaires. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le ministre de la justice et des droits de l’Homme, garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, en présence du Directeur national de l’Administration pénitentiaire, de l’Education surveillée (DNAPES), Ibrahima Tounkara ; du représentant de la MINUSMA, El Hadj Ibrahima Guèye et d’autres personnalités. Au cours de la cérémonie d’ouverture, le ministre Kassogué a fait savoir que l’État poursuivra ses efforts en vue de l’amélioration des conditions de détention au Mali.



Dans ses mots de bienvenue, le Directeur national de l’Administration pénitentiaire, de l’Education surveillée, Ibrahima Tounkara, a fait savoir que durant 03 jours, les cadres de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée mèneront le débat sur les thèmes variés et divers, notamment l’état des lieux des circulaires de la DNAPES ; le respect des droits de l’Homme en milieu carcéral ; la situation des livraisons des produits alimentaires et pharmaceutiques ; la gestion des évasions etc. « Notre ambition est entière pour améliorer les conditions de détention par le renforcement de l’état de droit dans notre pays. Notre détermination est soutenue pour rendre notre administration moderne, dynamique et performante. Pour ce faire, il faut impérativement renforcer les capacités professionnelles des cadres de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée. Je me soumets aux critiques, car je souhaite améliorer davantage la gouvernance de notre administration pour le bonheur du personnel et de l’ensemble des détenus du Mali », a-t-il conclu.



A sa suite, le représentant de la MINUSMA, El Hadj Ibrahima Guèye, a indiqué que la MINUSMA, à travers sa Section des Affaires judiciaires pénitentiaires, appuie les autorités pénitentiaires nationales dans l’amélioration et le renforcement de la capacité institutionnelle, ainsi que la mise en œuvre des actions conformément à la politique nationale en matière pénitentiaire et d’éducation surveillée. Selon lui, c’est pour pallier les insuffisances constatées, sources de dysfonctionnement dans la mise en œuvre de la politique nationale, que cet atelier est organisé. « Plus de 30 cadres des services pénitentiaires sont concernés par cette activité. Des modules comme le management des services publics, la gestion du personnel, et la rédaction administrative seront dispensés », a-t-il conclu.



Pour sa part, le ministre de la justice et des droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué, a précisé que cet atelier participe à la volonté d’amélioration de la qualité de la gouvernance du service. Avant d’ajouter que le département est à pied d’œuvre pour l’amélioration des conditions de détention dans les différents centres. « L’État poursuivra ses efforts en vue de l’amélioration des conditions de détention, à travers notamment des infrastructures adaptées, mais aussi des conditions d’alimentation, de santé et d’hygiène répondant aux normes admises. C’est dans ce sens que l’École de formation de l’Administration pénitentiaire et de l’Éducation Surveillée verra, très prochainement, le jour, pour assurer l’autonomie en matière de formation théorique et militaire. Dans le même ordre, l’érection de la Direction Nationale en Direction Générale est un ambitieux projet qui fait partie des priorités du Département pour tenir compte de l’évolution du service et des nouveaux défis auxquels notre pays fait face dans le domaine de l’Administration pénitentiaire et de l’Éducation Surveillée », a conclu le ministre.



Aguibou Sogodogo