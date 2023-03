Mali: le gouvernement annonce un léger report du référendum constitutionnel ( communiqué) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: le gouvernement annonce un léger report du référendum constitutionnel ( communiqué) Publié le vendredi 10 mars 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Mali: le gouvernement annonce un léger report du référendum ( communiqué)

Tweet

Le Gouvernement de Transition informe l’opinion nationale que la date du référendum, prévu le 19 Mars 2023, dans le chronogramme des réformes politiques, institutionnelles et électorales de la Transition, connaîtra un léger report.



Ce report se justifie par la ferme volonté des autorités de la Transition d’appliquer les recommandations des Assises Nationales de la Refondation (ANR), notamment la pleine opérationnalisation de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE), à travers l’installation de ses démembrements dans les 19 régions administratives du Mali et le District de Bamako, dans les plus brefs délais ainsi que la vulgarisation du projet de Constitution.



La nouvelle date du référendum sera fixée, aprè concertation avec l’Autorité Indépendante de Gestio des Elections et l’ensemble des acteurs du processus électoral.



Le Gouvernement rassure l’opinion nationale e internationale que le retour à l’ordre constitutionnel, après avoir mené les réformes nécessaires, demeure l’une de ses priorités absolues, dans le respect de la durée de la Transition.



Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens! 16.10 20



Bamako, le 10 mars 2023



Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement,



Colonel Abdoulaye MAIGA Chevalier de l’Ordre National