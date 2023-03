Opportunités d’affaires : Les investisseurs qataris s’intéressent au Mali - abamako.com

News Économie Article Économie Opportunités d’affaires : Les investisseurs qataris s’intéressent au Mali Publié le vendredi 10 mars 2023 | L’Essor

Des hommes d’affaires qataris se rendront dans notre pays, après le mois de ramadan, pour y mieux cerner les opportunités d’investissement.



C’est ce qu’il faut retenir de l’audience accordée par le président du conseil d’administration de l’Association des hommes d’affaires du Qatar, Faisal Bin Qasim Al-Thani, au Premier ministre. Choguel Kokalla Maïga a en effet été reçu hier par le patron des patrons qataris, en présence de certains de ses collaborateurs et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.



«Nous allons envoyer une équipe d’hommes d’affaires au Mali et chacun va essayer d’identifier le ou les domaines dans lesquels il peut investir», a annoncé Faisal Bin Qasim Al-Thani, à la fin de la rencontre. D’ores et déjà, des investisseurs manifestent de l’intérêt pour les secteurs de l’agriculture, de l’immobilier, du tourisme, des mines… «Durant les échanges avec le chef du gouvernement, nous avons parlé de toutes les opportunités au Mali. Lors de notre visite, nous allons voir ce qu’il faut entreprendre pour soutenir l’économie malienne, créer des emplois», a expliqué le président du conseil d’administration du Patronat, tout en se disant convaincu que «Qataris et Maliens trouveront des pistes pour pousser les relations économiques entre les deux pays».



Et au Premier ministre d’ajouter : «Nous sommes convenus que quand les opérateurs économiques du Qatar se rendront au Mali, nous allons discuter pour mettre le focus sur les domaines d’intérêt commun». C’est la deuxième fois que Faisal Bin Qasim Al-Thani et Choguel Kokalla Maïga s’entretiennent sur les opportunités d’investissement au Mali. Le Premier ministre a encore saisi l’occasion pour rappeler les priorités de notre pays, dont la sécurité. Une autre préoccupation à laquelle le Mali attend une réponse de la part des hommes d’affaires, c’est la construction de l’université de Tombouctou. Le sujet semble avoir séduit Faisal. Son organisation est également prête à donner des bourses d’étude à des Maliens.



Il convient de souligner que notre pays et la faîtière des hommes d’affaires du Qatar ont signé un mémorandum d’entente, il y a quelques mois. Leur ambition commune est d’instaurer des relations d’ordre stratégique sur le long terme. «Nous avons la terre, le fleuve, la jeunesse… Donc, il nous faut des gros investissements et les Qataris peuvent répondre à ce besoin. C’est donc un mariage de raison que nous voulons et qui va durer», a déclaré le chef du gouvernement. Il a assuré que le nécessaire sera fait pour éviter que la bureaucratie ne «nous mette pas en retard».



Envoyé spécial



Issa DEMBELE