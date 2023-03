Célébration du 08 mars : Le NDI manifeste son soutien aux candidatures féminines pour les élections à venir - abamako.com

Dans le cadre de la célébration de la journée du 08 mars, l’Institut National Démocratique (NDI) a organisé un Public Event en soutien aux candidatures féminines pour les prochaines élections locales, régionales et législatives. La rencontre s’est déroulée le jeudi 09 mars 2023 au Centre International de Conférences de Bamako (CICB). Ce meeting des femmes désignées par leurs partis politiques, est une des étapes du programme NDI ‘’EMERGE’’ en cours depuis 2018 pour une participation effective des partis politiques et des OSC à tous les processus de réformes et dans la préparation des élections générales. « Co-financé par l’USAID, la Coopération suisse et l’Ambassade Royale du Danemark, ce programme était ainsi arrivé à sa phase3, celle qui couronne le lancement de la formation des femmes candidates. » dira Dr. Badié HIMA, le directeur résident sénior du NDI Mali. Il s’agit selon lui d’un vivier de 900 femmes au total dont 292 à Bamako qui seront formées dans les jours à venir.



La cérémonie du jour qui intervenait donc après trois jours de formation des formatrices, a donc été marquée par la remise d’attestation aux formées. C’était sous les yeux des responsables du Réseau des Jeunes et Femmes des Partis politiques et des Organisations de la Société civile (REJEFPO) et du Réseau des Femmes Anciens Ministres et Parlementaires (REFAMP). « Ce sont des femmes fortes et engagées » a laissé entendre Mme Ascofaré Oulématou Tamboura, la vice-présidente du REFAMP en parlant des récipiendaires. Elle les a ensuite exhorté à plus de courage pour pouvoir tirer le meilleur des outils à elles données par le NDI. À l’endroit de la représentante de la ministre de la promotion des femmes, Mme Ascofaré a formulé la requête d’une meilleure application de la loi 052. Cette représentante de la ministre, qui répondait au nom de Sunday DIOP a quant à elle signifié que les femmes du Mali sont en marche, une marche de l’histoire.



ANDROUICHA