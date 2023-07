Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 5 juillet 2023 - abamako.com

Le Conseil des Ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 05 juillet 2023, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'Etat.



1. A l'entame de la session, le Président de la Transition, Chef de l'Etat a adressé ses vives félicitations aux ministres entrants et a remercié les ministres sortants pour le travail accompli et les résultats atteints.



Il a instruit la nouvelle équipe de mettre les populations au centre des



préoccupations du gouvernement et de veiller au respect des principes édictés



pour la conduite de l'action gouvernementale, à savoir :



- le respect de la souveraineté du Mali;



- le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali :



- la prise compte des intérêts vitaux des populations dans les décisions prises.



Le Premier ministre, Chef du Gouvernement a, en retour, remercié le Président de



la Transition, Chef de l'Etat pour la confiance placée en sa personne et en



l'ensemble des membres du Gouvernement.



Il l'a rassuré de l'engagement du Gouvernement pour une mise en œuvre efficace et efficiente de l'action gouvernementale au profit exclusif des populations, dans la solidarité et le respect des trois principes édictés.



Le Premier ministre a informé les membres du Gouvernement, de l'organisation dans les prochains jours, d'un séminaire sur les règles et procédures du travail gouvernemental.



2. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a:



adopté des projets de texte ;



et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET



REGLEMENTAIRES



1. Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté : a. un projet de loi portant modification de la Loi n°06-67 du 29 décembre



2006 portant Code général des Impôts;



b. un projet de loi portant modification de la Loi n°06-68 du 29 décembre



2006 portant Livre de procédures fiscales.



Dans le souci de mettre en place un cadre fiscal communautaire harmonisé et favorable aux politiques économiques et sectorielles, le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine a adopté la Directive n°01/2020/CM/UEMOA du 26 juin 2020.



Cette directive vise à harmoniser le régime fiscal des pertes sur les créances douteuses ou litigieuses non recouvrées des établissements de crédit ayant leur siège social dans l'un des Etats membres de l'Union.



Les modifications proposées visent à mettre en conformité les dispositions du



Code Général des impôts et du Livre de Procédures Fiscales avec les normes



communautaires.



Leur adoption permettra, entre autres, de soutenir l'économie nationale à travers :



- le transfert des pertes sur les créances douteuses ou litigieuses non recouvrées au terme du cinquième exercice comptable à compter de leur inscription en créances douteuses dans les livres des établissements de crédit :



l'actualisation des tarifs de certains impôts perçus au profit du budget national au titre de la rémunération des services rendus par l'administration en charge de la conservation foncière et au titre des émoluments des conservateurs et greffiers;



la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et l'amélioration de la transparence par la mise en place de certaines normes, notamment celles qui exigent la transparence en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires effectifs des entités et constructions juridiques.





2. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction de cinq (05) nouveaux postes, 20 km de lignes de transport haute tension, de réhabilitation, de rénovation, de renforcement et d'extension de 61 688 mètres de lignes moyenne tension, 147 537 mètres de lignes basses tension sur le réseau de distribution d'EDM-SA dans la ville de Bamako et environs.



Dans le cadre du renforcement des capacités de transformation et de transport



d'énergie de la société Energie du Mali, le Gouvernement a initié le Projet



d'Amélioration du Secteur de l'Electricité au Mali. La mise en œuvre de ce projet porte sur la réalisation des travaux de construction de nouveaux postes, des lignes de haute tension, la réhabilitation, la rénovation, et le renforcement des installations électriques existantes de transport et de distribution d'électricité.



La réalisation de ces travaux empiète sur des propriétés privées et des réalisations à caractère immobilier situées dans l'emprise des travaux qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique.



La mise en œuvre du projet qui permettra d'améliorer la performance opérationnelle du service public et d'élargir l'accès à l'électricité dans le district de Bamako et environs.



Bamako, le 05 juillet 2023



Le Secrétaire général du Gouvernement,



Mahamadou DAGNO Officier de l'Ordre national