Réponse de l’Adema PASJ aux propos difamatoires du premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga contre le président Alpha Oumar konaré et son parti - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Réponse de l’Adema PASJ aux propos difamatoires du premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga contre le président Alpha Oumar konaré et son parti Publié le mercredi 5 juillet 2023 | aBamako.com

Tweet

Depuis un certain temps, le Premier Ministre de la Transition. Dr Choguel Kokalla MAIGA, en dépit de son statut de Chef d'Institution de la République, s'est lancé, sur les réseaux sociaux, dans une ventable campagne de dénigrement contre l'ancien Président démocratiquement élu, SEM Alpha Oumar KONARE et son parti, l'Adema-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ).



Lors d'une cérémonie avec certains membres du MS-RFP, à l'occasion de la presentation des vœux de la fête de Tabaski 2023, devant un public hilare, il affirmait, parlant du Président Alpha Oumar KONARE:."..je ne veux pas m'attarder sur certains où il y'a le négatif. Lui, il n'a même pas dirigé le Mali. Quand on détruit l'Armée, quand on détruit l'Ecole, tu ne peux jamais me convaincre que tu fais du bien pour le pays... Donc, je parle de ceux qui ont fait des efforts.... Ce dont vous voulez, que je nomme, laquelle de ses réalisations concrètes peut-on présenter aux Maliens ?...». Une grossière déformation du bilan d'Alpha Oumar KONARE propre d'un premier ministre clivant et reprise en boucle sur les réseaux sociaux



L'Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ) s'insurge avec vehemence contre les vaines et injustes diatribes, de viles propos tendancieux, certainement impropres d'un Premier Ministre et encore plus nocifs pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Les accusations répétées et sans fondement portées contre le Président Alpha Oumar KONARE visent à décrédibiliser un homme d'Etat qui qui s'est pourtant dédié, le long de sa vie, au service du Mali et de l'Afrique.



L'Adema-PASI dénonce ces manoeuvres destinées à manipuler l'opinion et, avec pour effet, d'une part, de fragiliser le climat social et, d'autre part, de jeter le discrédit sur les efforts de construction du pays consentis sous le leadership de l'ancien President de la Republique, SEM Alpha Oumar KONARE



L'Adéma-PASJ, conscient des responsabilités historiques et actuelles qui sont les siennes dans la gestion des affaires de l'Etat, demande au Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla MAIGA, président du Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), á se ressaisir et à sortir définitivement des invectives notamment sur les réseaux sociaux, pour se hisser au rang d'homme d'Etat mature, responsable et respectueux des règles républicaines, de nos valeurs sociétales et des anciennes Autorités de la République.



Au-delà, l'Adéma-PASJ exhorte les acteurs politiques, toutes obediences confondues, surtout ceux actuellement en charge des responsabilités publiques, à éviter des discours pouvant opposer les populations maliennes les unes aux autres, les partis politiques les uns aux autres, levant ainsi une dynamique de conflits aux conséquences imprévisibles.



L'Adema-PASJ en appelle à la vigilance du Président de la Transition, garant de l'unite nationale et de la cohesion sociale, d'agir, en toute responsabilité, afin que cessent ces dérives puériles sans cesse perpétrées par le premier représentant du Gouvernement Adéma-PASJ attend donc du Chef de l'Etat, de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au comportement infantile d'un Premier Ministre visiblement peu conscient des hautes responsabilités qui sont les siennes. Aussi l'Adema- PASI voudrait-il, devant l'Histoire, interpeller l'opinion nationale et internationale, en attirant son attention sur les dérives verbales graves et récurrentes du Premier Ministre, potentiellement incitatives: à la haine et à la division dans le pays. Il assure que le Mali reste en phase avec ses valeurs, ses ambitions et, surtout, ses désirs de paix et de progrès. Il invite les enfants du pays à maintenir le scul cap qui vaille: la quête de la paix, de la cohésion sociale et de la prospérité pour tous les citoyens.



La démarche du Premier Ministre trahit son désir profond de soper le moral de nos militants et de retourner L'opinion contre notre parti. Nous y voyons cet ardent soubait du dirigeant qui, sentant la fin de sa carrière politique, proclame en suppliant les forces de la Nature: Après moi, le déluge!». Il serait irresponsable de dilapider le fragile capital de paix en cours de construction dans notre pays, par des démarches aussi imprudentes que conflictuelles, notamment le genre de discours haineux tenu par le Premier Ministre de la Transition, non moins président et porte-parole du M5-RFP, Dr Choguel Kokalla MAIGA, en manque de base politique, d'inspiration et d'arguments pour justifier ses échecs à la tête du Gouvernement.



L'Adema-PASU rappelle que ce ne sont pas par les discours et les gesticulations puériles que le Premier Ministre s'élèvera aux yeux des Maliens, mais plutôt par sa discretion, son sérieux et son professionnalisme dans l'accomplissement de la mission, à lui, confiée par les plus Hautes Autorités de la Transition.



Η est raconté que le Président Alpha Oumar KONARE a détruit l'Armée et l'Ecole ! Puisqu'il faut rétablir les faits. Jamais, depuis l'indépendance, aucun régime n'a construit autant de lycées et d'établissements scolaires públics que le président Alpha Oumar KONARE et l'Adema-PAS). Aucun n'a recruté ni d'élèves et étudiants, ni d'enseignants comme lui. Rares sont les régimes qui ont fourni autant de matériels didactiques à l'Ecole malienne. Jamais, depuis les independances, aucun régime n'a substantiellement amélioré les conditions de vie et de travail des enseignants comme le président



Alpha Oumar Konaré et son parti. Quid de l'Armée ? Le président Alpha Oumar KONARE a construit et modernisé plus de casernes militaires que n'importe qui avant ou après lui. Au lendemain du 26 mars 1991, la situation de l'Armée malienne était caractérisée par l'état de délabrement, voire de ruine, de toutes les casernes militaires, par le très bas niveau de rémunération du personnel, par l'état vetuste du matériel et enfin, par l'effritement de la discipline, facteurs ayant entraîne la révolte de la troupe. Face à cette situation, l'Adéma-PASJ a apporté des solutions, à travers la réhabilitation des camps militaires et une revalorisation de la solde. En 2002, à la fin des deux quinquennats du Président Alpha Oumar KONARE, l'Armée Nationale et les Forces de Sécurité avaient été totalement réhabilitées. Elles avaient retrouvé le chemin de l'honneur et leurs missions traditionnelles leur avaient été rendues.



L'Adéma-PASJ insiste sur le fait qu'il ne laissera personne tenir son bilan et son heritage politique. du reste à la portée de tous pour verification. Le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice demeure le premier parti politique malien ayant exercé le pouvoir d'Etat dans un contexte démocratique ouvert à partir du 26 mars 1991.



Le camarade Alpha Oumar KONARE a, en effet, accédé au pouvoir le 8 juin 1992, au terme d'une élection présidentielle libre et transparente qu'il a brillamment gagnée, avec 70% des voix exprimées en sa faveur. Malgré cette victoire écrasante, notre parti a préféré initier la gestion consensuelle de l'Etat dès le début de ses dix ans d'exercice pendant lesquels il a fait du Mali un modèle réellement démocratique, cité en exemple en Afrique



Au terme des deux mandats présidentiels du camarade Alpha Oumar KONARE, il apparait que la mise en oeuvre du Programme de société de l'Adéma-PASJ a nettement contribué à l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans les domaines économique, social et culturel, faisant ainsi du Mali, un pays incontestablement apaise, réconcilié, uni, vivant et allant de l'avant, admirable, mais surtout gouvernable »



Le maintien et la sauvegarde de l'essentiel des acquis démocratiques ainsi que le respect des symboles



du Mouvement démocratique instaurés par le Parti, sont quelques preuves de l'efficacité du programme



politique de notre Parti



Au-delà de l'Adéma-PASJ seul, le mérite de ce bilan élogieux revient aussi aux hommes et aux femmes qui ont dans un élan hautement patriotique, accepté de nous rejoindre, dans le seul but de servir le Mali, pour la mise en œuvre du Programme de Société de notre parti, sous le leadership dynamique et proactif du Premier Président démocratiquement élu du Mali, le camarade Alpha Oumar KONARE



Les militants de l'Adéma-PASJ ne se rabaisseront pas à évoquer ici l'héritage catastrophique laissé par le régime CMLN-UDPM, convaincus que le Peuple et l'Histoire sont les seuls juges pertinents de l'action publique. Ils se réferont donc à leur sagesse pour apprécier le courage avec lequel les gouvernements inclusifs mis en place par le camarade Président Alpha Oumar KONARE de 1992 à 2002, se sont attelés à la tâche pour redonner vie et santé à notre pays, malgré un environnement fortement hostile à l'époque.



L'Adema-PASJ adresse sa gratitude à tous ces cadres maliens de différents bords politiques, ainsi qu'aux acteurs de la Société civile qui l'ont accompagné avec dévouement et sincérité pour réaliser toutes ces actions au bénéfice des Maliens



De nos jours. l'heure devrait être plutôt au renforcement des acquis et à la consolidation de l'unité



nationale, pour relever, ensemble (terme cher à l'ancien Président Alpha Oumar KONARE), les



multiples défis auxquels le Mali fait face : c'est, en vérité, le seul vrai mobile du soutien de l'Adéma-



PASJ aux autorités de la Transition actuelle.



L'Adéma-PASI voudrait rappeler au premier ministre clivant de la Transition ces quelques mots de l'écrivain britannique Rudyard Kipling Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles sans mentir toi- même d'un mot... ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire, tu seras un homme, mon fils!



Les militants de l'Adema-PASJ resteront courageus, resteront eux-mêmes, toujours honnêtes et ne perdront de vue leur objectif. Ils accepteront d'être calomniés, d'être vilipendes, mais resteront dignes Car ils ne pas trahiront point le contrat d'espérance et de confiance qui les lie au peuple malten, malgré les vicissitudes.



En definitive, l'Adema-PASJ exige des excuses officielles du Premier Ministre, Dr Choquel Kokalla MAIGA, à ses militants, à l'ancien President de la République, SEM Alpha Oumar KONARE, pour ses propos malheureux, regrettables, malencontreux, outrageux, inutiles; insensés et irresponsables à un moment si sensible de l'histoire de notre pays. Qu Allah bénisse le Mali et les Maliens en les protégeant de la Haine et de la Rancoeur



acarien cuti



Prés Po



Assarid Ag IMBARCAOUNE



Grand Officier de l'Orciantial



Le Com