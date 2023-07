L’Adema demande au Chef de l’Etat de " mettre fin au comportement infantile du Premier ministre" - abamako.com

Dans un document de réponse, signé par le 3ème vice- président du Comité Exécutif du parti, Assarid Ag Imbarkawane, l’Adéma-PASJ exige " des excuses officielles du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, à ses militants et à l’ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré ". Il accuse le Chef du Gouvernement de tenir des propos " malheureux, regrettables, malencontreux, outrageux, inutiles, insensés et irresponsables à un moment si sensible de l’histoire de notre pays" contre l’an- cien président, Alpha Oumar Konaré et son Parti. La Ruche déclare" attendre donc du Chef de l’Etat de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au comportement infantile d’un Premier ministre visiblement peu conscient des hautes responsabilités qui sont les siennes ". ‬‎