En prélude au 63 ème sommet de la CEDEAO :Le Conseil Ouest-africaine de médiation et de sécurité examine la situation de la force en attente Publié le jeudi 6 juillet 2023

Umaro Sissoco Embalo , président bissau-guinéen

Mesure d’anticipation ou simple coïncidence ? À quelques encablures de la 63ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) prévue à Bissau, Guinée-Bissau, le 9 juillet 2023, qui examinera la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée Conakry, le Conseil de Médiation et de Sécurité de l’Organisation Sous Régionale (CMS) au niveau ministériel a ouvert sa 50ème session (...)







SEYDOU KONATÉ – NOUVEL HORIZON