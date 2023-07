Objectif Koulouba 2024: Le Colonel Assimi Goita place ses Conseillers spéciaux pour un meilleur contrôle de l’appareil d’État - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Objectif Koulouba 2024: Le Colonel Assimi Goita place ses Conseillers spéciaux pour un meilleur contrôle de l’appareil d’État Publié le jeudi 6 juillet 2023 | Nouvel Horizon

© Présidence par DR

Premier Conseil des Ministres du gouvernement Choguel K Maiga

Bamako le 16 juin 2021. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé son premier Conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi. Tweet



A l'image du Chef de l'État, le récent réaménagement ministériel qui s'est opéré s'est fait dans la plus grande discretion, cela à l'insu même de Pourtant, les rumeurs de cette manœuvre nal le moment choisi fut le lendemain du Référendum constitutionnel pour lequel l'ensemble des membres du Gouvernement avaient été mobilisés. Après cette étape qui a nécessité énormément d'efforts des autorités qui ont réussi à relever le défi, la Transition en cours se dirige vers une phase encore plus «costaud», celle des préparatifs pour l'organisation de l'élection présidentielle.



Pour relever cet ultime défis, il n'était point gouvernement de Transition qui se veut irréprochable à l'image du «Malikura», trimballe des casseroles. A cet effet, ce réaménagement gouvernemental qui vient d'être opéré, traduit largement la vison du Colonel Assimi GOITA qui semble ne plus vouloir que son mandat soit entaché par des scandales encore moins à quelques mois de l'élection tant attendue, où il devrait être plébis- cité par une large frange des Maliens. Avec seize (16) Ministères dont les tenants ont été remplacés ou permutés, nom- breux sont les sortants qui ont été éclaboussés par des scandales o