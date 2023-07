Remaniement ministériel : le Président de la Transition a reçu les ministres sortants - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Remaniement ministériel : le Président de la Transition a reçu les ministres sortants Publié le jeudi 6 juillet 2023 | Présidence

Tweet







Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOITA, Chef de l’État, a reçu en audience, ce jeudi 6 juillet 2023, l’ensemble des ministres sortants, à Koulouba.



En présence du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla MAIGA, les ministres sortants du Gouvernement de Transition ont tous répondu à l’invitation du Président de la Transition qui a saisi cette occasion pour les féliciter et leur témoigner la reconnaissance du peuple malien tout en les rassurant de sa disponibilité en dépit de la fin de leur mission au sein du Gouvernement.



Au nom de l’ensemble des ministres sortants, le Premier ministre n'a pas manqué de remercier le Président GOITA pour son leadership éclairé.

« Nous avons écrit, sous sa haute direction, une des pages les plus glorieuses de notre histoire récente », a indiqué le Dr Choguel Kokalla MAIGA qui précise que cette rencontre est « unique dans l’histoire récente de notre pays. Les ministres sortants étaient visiblement ravis de cette rencontre d’au revoir et non d’adieu.



« C’est aussi cela le Mali Koura », s’est réjoui le Chef du Gouvernement.

Une photo de famille a mis fin à la rencontre.