"Tentative d’assassinat " Au champ hippique à Bamako : "Un Jockey de Sylla Transit poignarde" Kalifa Traoré - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers "Tentative d’assassinat " Au champ hippique à Bamako : "Un Jockey de Sylla Transit poignarde" Kalifa Traoré Publié le jeudi 6 juillet 2023 | L’Indépendant

Tweet





L'information a été donnée, hier mercredi 5 juillet, au cours d'un point de presse, par l'Administrateur général de l'Ecurie Baraouéli Chelsea, Lamine Diallo, l'entraîneur de l'équipe, Baba Maïga et la victime elle-même, Kalifa Traoré, le Jockey de l'Ecurie Baraouéli Chelsea. Recherchés par la justice, pour tentative d'assassinat, coups et blessures et complicités ", le jockey de Sylla Transit Bourama Tolo et ses co-accusés sont dans la nature.







Selon les conférenciers, c'est à la suite du" Grand Prix de la Nation", la plus grande course des chevaux du Mali, tenue le 15 juin dernier, au Champ hippique à Bamako, que l'acte s'est déroulé, dans la nuit du 19 au 20 juin dernier, entre 2 heures et 3 heures du matin. A leurs dires, le Jockey de Sylla Transit, du nom de Bourama Tolo et ses compagnons ont " planifié de toutes pièces pour venir poignar-der leur adversaire de course dans son plein sommeil ".