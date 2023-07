Comment le Mali essaye à nouveau de séduire les marchés - abamako.com

Comment le Mali essaye à nouveau de séduire les marchés Publié le jeudi 6 juillet 2023 | Jeune Afrique

En sollicitant les marchés financiers pour lever 100 milliards de F CFA, Bamako met les bouchées doubles pour attirer les investisseurs régionaux. Explications.



Pour attirer les investisseurs dans un marché financier de plus en plus sollicité par les États de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), Bamako n’a pas hésité à proposer une batterie de facilités pour sa nouvelle émission obligataire.





La souscription, lancée le 3 juillet et d’un montant de 100 milliards F CFA (15 millions d’euros), est ouverte jusqu’au 14 juillet prochain. Selon l’État malien, cette émission obligataire « vise à lever des ressources pour financer des infrastructures de développement prévues dans le budget 2023 ».