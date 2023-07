En prélude au 63 ème sommet de la CEDEAO : Le conseil Ouest africain de médiation examine la situation de la force en attente - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique En prélude au 63 ème sommet de la CEDEAO : Le conseil Ouest africain de médiation examine la situation de la force en attente Publié le vendredi 7 juillet 2023 | Nouvel Horizon

Tweet



Mesure d’anticipation ou simple coïncidence ? À quelques encablures de la 63ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) prévue à Bissau, Guinée-Bissau, le 9 juillet 2023, et qui examinera la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée Conakry ; le Conseil de Médiation et de Sécurité de l’Organisation Sous Régionale (CMS) au niveau ministériel a ouvert sa 50ème session le mercredi 5 juillet 2023, dans (...)







SEYDOU KONATÉ – NOUVEL HORIZON