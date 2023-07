Au Mali, le régime d’Assimi Goïta libère deux chefs de l’EIGS - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Au Mali, le régime d’Assimi Goïta libère deux chefs de l’EIGS Publié le vendredi 7 juillet 2023 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Djihadistes

Tweet



Selon les informations de Jeune Afrique, deux figures de la filiale de l’État islamique au Sahel ont été libérées par Bamako au début du mois de juillet. Le fruit de négociations inédites entre la junte au pouvoir et l’EIGS ?



Les autorités maliennes négocient-elles avec l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), branche sahélienne de la nébuleuse jihadiste ? C’est ce que semble indiquer la libération récente de certains de ses chefs. Selon nos informations, Oumeya Ould Albakaye, a été libéré entre le 30 juin et le 2 juillet, dans le nord du Mali. Considéré comme l’une des plus importantes figures de l’EIGS, le Malien avait été arrêté à proximité de la frontière nigérienne, en juin 2022, par les soldats de la force française Barkhane, peu avant leur départ du Mali.