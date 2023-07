Mali : L’officier sénégalais de la Minusma renvoyé après des propos polémiques - abamako.com

Mali : L'officier sénégalais de la Minusma renvoyé après des propos polémiques Publié le vendredi 7 juillet 2023 | APA

Bamako a demandé le retrait sans delai de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).



L’information est tombée ce vendredi 7 juillet. L’officier sénégalais de la Minusma, auteur des récents propos polémiques dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, a pris un vol bleu pour ne pas dire qu’il a quitté le Mali vendredi 7 juillet. Il a embarqué ce matin à partir de Sévaré à bord d’un avion de la Minusma pour Bamako où il doit être rapatrié dans son pays. Ainsi, sa mission a été écourtée après les propos incendiaires qu’il a récemment tenus devant ses hommes sur la base de Sévaré.



Sur cette vidéo devenue virale depuis mardi dernier, l’officier en question qui est en réalité le second du colonel Mathieu Diogoye Séne, commandant du onzième détachement sénégalais au Mali dont le nom circule depuis quelques heures et qui selon nos informations n’a rien à voir avec cette affaire, critiquait le comportement de certains Maliens à l’égard des casques bleus. Pour lui, depuis le vote par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une Résolution actant le retrait de la Minusma, le 30 juin dernier, les casques bleus sont « malmenés » par leurs frères d’armes du Mali. Avant d’appeler ses hommes à ne pas « manquer de caractère » au cas où ils sont provoqués. Selon lui, les Maliens ont le droit de leur demander de partir, mais « ils n’accepteront pas d’être traités comme des marionnettes ». Il n’a pas manqué de rappeler que les casques bleus sont actuellement victimes de toutes sortes de tracasseries notamment des restrictions dans les déplacements y compris les patrouilles de routine.



Pourtant, le Conseil de sécurité de l’ONU dans sa déclaration, avait soutenu qu’avant son retrait définitif du Mali prévu au plus tard le 31 décembre prochain, la Minusma pouvait mener quelques activités parmi lesquelles la sécurisation des personnes autour de ses différentes bases. Des propos regrettés par la Minusma qui dit s’en dissocier puisque ne reflétant « en rien sa position ».



MD/ac/APA