Présidence de la Femafoot : Salaha BABY annonce sa candidature Publié le samedi 8 juillet 2023

© aBamako.com par M.S

Présidence de la Femafoot : Salaha BABY annonce sa candidature

Lors d’un point de presse tenu ce vendredi 7 juillet 2023, Monsieur Salaha BABY a annoncé officiellement sa candidature pour diriger le Comité exécutif de la Fédération malienne de football dans les 4 prochaines années. Dans sa déclaration, il a détaillé son programme qui s’articule autour de la réconciliation des acteurs, la bonne gouvernance et les résultats sportifs probants. Ci-dessous sa déclaration de candidature à la présidence du comité exécutif de la fédération malienne de football.



Tout d’abord je voudrais vous remercier d’avoir accepté de répondre à notre invitation en participant à ce point de presse.



Comme vous le savez déjà, l’Assemblée Générale Elective de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) qui consacre la fin du mandat du comité exécutif actuel devrait se tenir en fin Aout 2023.



Je vous confirme que je suis candidat pour diriger la fédération malienne de football dans les 4 prochaines années menant à l’horizon 2027.



Cette décision est la conséquence d’une conjonction de différents facteurs.

Tout d’abord, un grand nombre de dirigeants de notre football m’ont sollicité avec insistance durant ces derniers mois pour que je porte ma candidature au plus haut poste de l’instance dirigeante du football malien. Je dois dire que je n’ai pas été insensible à cette marque de considération et de confiance.



J’exprime toute ma gratitude à tous ceux qui ont toujours exprimé le souhait de me voir un jour au sommet du football malien.



C’est le même sentiment que j’éprouve pour les supporteurs, les acteurs de la presse, les citoyens qui m’ont sollicité pour cette candidature.



II’ m’est apparu clairement que dans ces moments difficiles que notre football traverse, la responsabilité nous incombe de donner une nouvelle orientation à sa gouvernance puisque c’est de cela qu’il s’agit: une crise de gouvernance qui a mis à genou les acquis que nous avions engrangés ensemble des années durant.



C’est l’occasion de remercier nos prédécesseurs qui ont écrit de glorieuses pages de l’histoire de notre footbal l. En tout état de cause nous leur devons respect et gratitude.



Mon ambition est de faire franchir à notre football un palier décisif vers la maturité avec une orientation qui ne souffre d’aucune équivoque, assortie d’objectifs précis avec des résultats aussi probants que possibles.



Chers acteurs du Football ;

Chers invités, Mesdames et Messieurs.

• • •

Le Mali est un pays de football, respirent football et nos autorités n’ont ménagé aucun effort pour donner satisfaction à son peuple



J’en profite pour les rendre un hommage appuyé pour tous les efforts consentis, notamment ces dernières années.



J’aborde cette élection avec une grande confiance. Dans les prochaines semaint: vous pourrez prendre connaissance du contenu ambitieux et innovant de notre programme qui s’articule autour des axes suivants:

J- La réconciliation des acteurs ;

t La bonne gouvernance ;

t Les résultats sportifs probants ;

Nous formulons les vœux pour qu’en fin août 2023, la FEMAFOOT puisse reprendre un nouvel élan avec une nouvelle équipe inclusive, motivée, compétente, engagée et volontariste.

./ L’ambition de notre football ne sera plus une qualification pour une phase finale des Coupes D’Afrique des Nations, mais plutôt de les remporter;

. / L’ambition n’est plus de jouer les éliminatoires de la coupe du monde, mais plutôt de participer à une phase finale.



Notre pays le mérite, les acteurs de notre football le méritent. C’est pourquoi je m’engage!



Bamako, le 06 juin 2023

Monsieur Salaha BABY, Chevalier de l’Ordre National du Mali

Candidat à la présidence du Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football.