© aBamako.com par M.S

Trois ans après la répression meurtrière des 10, 11 et 12 juillet 2020 : le collectif des victimes réclame justice et réparation

Trois ans après la répression meurtrière des manifestations organisées entre lesss 10, 11 et 12 juillet 2020 par le mouvement du 5 juin rassemblement des forces Patriotiques (M5 RFP) qui exigeait le démission de l’ex-président feu Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), le président du collectif des victimes, Seydou DOUMBIA, est intervenue ce vendredi 7 juillet 2023, sur la situation actuelle des victimes, l’avancée du dossier à la justice et la réparation.



Selon lui, jusqu’à présent certaines victimes se trouvent dans une situation précaire et attendent toujours des soins adéquats pour un bon rétablissement.



Concernant l’avancée du dossier à la justice, le président Seydou DOUMBIA a rappelé que l’un des objectifs de la création du collectif est de réclamer la justice pour les victimes. ’’ Le collectif a un avocat et un huissier qui s’investissent dans le dossier et c’est qui connait le fond du dossier ’’ a-t-il indiqué le président du collectif



Le président du collectif a félicité le président du CNT et le gouvernement pour la proposition de loi portant indemnisation des victimes ayant subi des préjudices corporels et aux droits des victimes décédés aux cours des évènements des 10, 11 et 12 juillet 2020, tout en les invitant à une application rapide pour un meilleur soulagement des victimes.



Pour cette troisième année, des activités commémoratives et des cérémonies de sacrifice sont prévues à Badalabougou par le collectif avec l’accompagnement des responsables du mouvement du 5 juin rassemblement des forces Patriotiques M5 RFP.



M.S