Les pays africains vont recevoir 18 millions de doses de vaccin contre le paludisme pour les enfants Publié le samedi 8 juillet 2023

Douze pays africains recevront 18 millions de doses de vaccin contre le paludisme pour les enfants de moins de cinq ans, qui seront déployées au cours des deux prochaines années, ont indiqué jeudi des institutions multilatérales.



Un communiqué conjoint de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) indique que le déploiement de 18 millions de doses de vaccin contre le paludisme, également appelé RTS, S/AS01, pour la période 2023-2025, vise à protéger les enfants contre cette maladie grave et la mort.



Depuis 2019, le Kenya, le Ghana et le Malawi ont administré le vaccin antipaludique à plus de 1,7 million d'enfants dans le cadre du Programme de mise en œuvre du vaccin antipaludique (MVIP) coordonné par l'OMS, la GAVI, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et Unitaid, un groupe de pression mondial dans le domaine de la santé.



Jusqu'à présent, le vaccin antipaludique s'est avéré sûr et efficace, entraînant une réduction substantielle des cas graves de paludisme et des décès chez les enfants de moins de cinq ans.



Neuf autres pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Liberia, le Niger, l'Ouganda et la Sierra Leone, recevront le vaccin antipaludique et l'introduiront pour la première fois dans leurs programmes de vaccination systématique.



Le paludisme tue près d'un demi-million d'enfants de moins de cinq ans chaque année dans la région de l'Afrique subsaharienne, qui représentait environ 95 % des cas de paludisme dans le monde et 96 % des décès en 2021, selon l'OMS.