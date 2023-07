Rumeurs sur l’expulsion d’un officier sénégalais du Mali/ Les précisions de L’État-major général des Armées: " l’officier en question a été rappelé au Sénégal à la demande des autorités sénégalaises et non expulsé". - abamako.com

Rumeurs sur l'expulsion d'un officier sénégalais du Mali/ Les précisions de L'État-major général des Armées: " l'officier en question a été rappelé au Sénégal à la demande des autorités sénégalaises et non expulsé". Publié le samedi 8 juillet 2023

L'État-major général des Armées s'est fendu d'un communiqué pour apporter des précisions sur les rumeurs qui circulent sur le net relatives à l'expulsion d'un officier sénégalais du Mali après ses propos tenus dans une vidéo.



" Suite aux propos tenus dans une vidéo par un officier du contingent sénégalais actuellement déployé au Mali au sein de la Minusma, l'état-major général des Armées porte la connaissance du public les éléments d'information suivants: l'officier apparu dans la vidéo, n'est pas le commandant du contingent. Ce dernier se trouve bel et bien à son poste au Mali. L'officier en question a été rappelé au Sénégal à la demande des autorités sénégalaises et non expulsé comme avancé par certaines sources mal informées".



L'état-major général des Armées de rappeler que " Pour l'heure, le DETSEN 10/ Minusma reste concentré sur son désengagement, dans un parfait esprit de vigilance et de professionnalisme, en liaison avec tous les acteurs impliqués".



Dans la vidéo devenue virale sur le net, l'officier sénégalais a déclaré en langue wolof " Nous n'allons pas accepter d'être malmenés...Nous n'avons rien contre nos frères maliens mais ils commencent à nous créer des difficultés...Les Sénégalais ne manquent pas de caractère et les Maliens ne sont pas plus courageux que nous. Ils peuvent refuser qu’on parte en mission mais nous n'allons pas accepter d’être leurs jouets