Sommet de la CEDEAO : Les transitions sur la table - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sommet de la CEDEAO : Les transitions sur la table Publié le samedi 8 juillet 2023 | Mali Tribune

© Présidence de CI par DR

Sommet extraordinaire de la CEDEAO par visioconférence

Sommet extraordinaire de la CEDEAO, par visioconférence, auquel prend part, le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, ce vendredi 28 janvier 2022. Tweet



Ce dimanche, les chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest vont se réunir en Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. Un sommet largement qui sera consacré au Mali, à la Guinée et au Burkina Faso, tous dirigés par des militaires.



Après huit mois de repos et d’observation, les dirigeants de la Cédéao vont se réunir ce dimanche pour la toute première fois après le 62e sommet qui s’est tenue le 4 décembre à Abuja au Nigeria. Pour ce sommet du 9 juillet, il sera largement consacré sur le Mali, la Guinée et le Burkina Faso afin que ces pays disposent des régimes et des dirigeants démocratiquement élus.



Déjà, pour la Cédéao, le Mali qui s’est engagé à rendre le pouvoir aux civils en février 2024 est sur une bonne trajectoire pour un retour à l’ordre constitutionnel avec le découpage administratif électoral et l’organisation du scrutin référendaire du 18 juin dernier.



En plus de la question des trois pays en Transition, le sommet se penchera aussi sur la lutte contre le terrorisme dans l’espace Cédéao et l’élection du nouveau président en exercice de l’organisation sous-régionale. Selon nos informations, c’est Bola Ahmed Tinubu, le nouveau Président du Nigeria fraîchement investi en mai dernier qui tiendra ta tête de la Cédéao.







Ousmane Mahamane