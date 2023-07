3eme tirage de la tombola ”Piment” Canal+ : Trois heureux gagnants ont reçu leurs moutons - abamako.com

3eme tirage de la tombola "Piment" Canal+ : Trois heureux gagnants ont reçu leurs moutons Publié le dimanche 9 juillet 2023 | Aujourd`hui

Le Groupe Canal+ au Mali a procédé le vendredi 23 juin dernier, à son siège sis à l’ACI 2000, à la remise des cadeaux aux heureux gagnants du troisième tirage de sa tombola ”Piment”. Les heureux gagnants ont reçu des moutons pour la fête de tabaski.



Cette cérémonie de remise s’est déroulée en présence de Yacouba Diallo, responsable de réabonnement de Canal+, Drissa Traoré, responsable de la communication de Canal+, Fatoumata Sow, du département de la communication, ainsi que plusieurs responsables de ladite société. Ils étaient une dizaine d’heureux gagnants à bénéficier du troisième tirage au sort de la tombola ”Piment” de Canal+ par un logiciel doté d’une intelligence artificielle sur les abonnés qui se sont réabonnés du 14 au 18 juin 2023. Ils ont gagné chacun un mouton et d’autres cadeaux.



Dans son intervention, le responsable de la Communication du Groupe Canal+ au Mali, dira que la tombola ”Piment” a été organisée afin de fidéliser les clients Canal+. ”Pour être éligible à la tombola, il fallait juste se réabonner à la formule supérieure. La formule supérieure est la formule qui se trouve juste au-dessus de celle habituellement prise par l’abonné. Elle concernait les clients qui se sont abonnés du 15 au 31 mars 2023”, a-t-il expliqué, avant d’inviter les abonnés à rester à l’écoute pour les prochaines tombolas.



Fatoumata Coulibaly, heureuse gagnante du mouton, se dit très contente de remporter ce cadeau du Groupe Canal+ à l’approche de la fête de tabaski. ”J’ai un décodeur Canal+ et chaque mois, je me réabonne pour le bouquet Evasion. Il y a quelques jours, un agent du Canal+ m’a informé que j’ai gagné à la tombola ”piment”. Au début, je pensais que c’étaient des arnaqueurs, mais finalement, j’ai trouvé que c’est la vérité. Je remercie les responsables de Canal+ et invite les autres abonnés à croire à cette tombola”, a-t-elle laissé entendre.







Mahamadou Traoré