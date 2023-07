L’UEMOA lève la suspension du Mali de ses institutions - abamako.com

Économie L'UEMOA lève la suspension du Mali de ses institutions Publié le dimanche 9 juillet 2023 | AFP

© Autre presse par DR

Intégration régionale : l`UEMOA lève la suspension du Mali de ses organes

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a annoncé la levée de la suspension du Mali de ses organes et institutions, décidée en janvier 2022 pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années.

L'UEMOA a pris cette décision lors d'une session extraordinaire qui s'est tenue samedi en Guinée-Bissau, précise-telle dans un communiqué reçu dimanche par l'AFP. "Concernant le Mali, la Conférence a décidé de la levée de sa suspension des organes et institutions de l'UEMOA prise le 9 janvier 2022", annonce-t-elle, sans plus de détails. La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et l'UEMOA avait imposé en janvier 2022 une batterie de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir pendant cinq ans. La Cédéao a levé les sanctions commerciales et financières en juillet 2022, validant le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. Le Mali a en outre été suspendu des organes décisionnels de la Cédéao après la prise de pouvoir par des militaires en 2020. Le chef de la junte malienne, Assimi Goita, a pris le pouvoir en août 2020, puis a mis en place un gouvernement intérimaire dirigé par des civils. En mai 2021, il a déposé ces dirigeants civils lors d'un second coup d'État, prêtant ensuite serment en tant que président par intérim. En juin, les Maliens ont approuvé à une écrasante majorité le projet de nouvelle Constitution, étape importante sur le chemin censé aboutir en mars 2024 à un retour des civils à la tête du pays