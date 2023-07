Absence du colonel Assimi à la biennale : Est-ce un problème d’insécurité ? - abamako.com

Absence du colonel Assimi à la biennale : Est-ce un problème d'insécurité ? Publié le lundi 10 juillet 2023 | L'alternance

© Présidence par DR

Premier Conseil des Ministres du gouvernement Choguel K Maiga

Bamako le 16 juin 2021. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé son premier Conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi. Tweet

En tout cas, pas d'annonce officielle de la part de la présidence, mais le doute plane autour de l'insécurité qui aurait contraint non seulement, le Chef de l'Etat d'effectuer le déplacement pour le lancement des travaux , mais aussi certaines sommités sous régionales qui, elles-aussi étaient attendues à Mopti, en provenance de la Guinée et du Sénégal.



Elles ont toutes aussi décliné l'invitation à la dernière minute.Après plus d'une décennie marquée entre autres par la conjoncture économique, des coupures d'électricité et de l'insécurité grandissante dans la 5ème région, la biennale a enfin, repris timidement et ce, avec toutes ses promesses. Pour rappel, elle se tient du 6 au 16 juillet 2023 dans la Venise malienne dont la précédente a eu lieu en 2017 à Sikasso coïncidant avec le cinquantenaire.



Le Mali, dans sa composition culturelle, ethnique et linguistique y était fortement représentée durant ces 10 jours d'activités dont le balais à thème, le solo des chants, le chœur, l'ensemble instrumental, le théâtre et l'orchestre en ont fait l'objet de compétition entre les festivaliers venus d'un peu partout à ravers le pays.



Par ailleurs, au-delà des difficultés financières et organisationnelles signalées lors des phases préparatoires surtout la faible mobilisation des hommes de médias, l'absence du Chef de l'Etat à ce grand rendez-vous culturel a suscité beaucoup d'interrogations sur un éventuel retour définitif de la sécurité dans le centre qui est en passe de devenir un mirage à l'horizon. Même si la biennale est un espace de communion, de brassage et d'éducation de la jeunesse à la citoyenneté, mais cette absence remarquable du Colonel Assimi Goïta laisse le doute sur l'espoir promis depuis sa prise du pouvoir relatif à la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire.



Déjà, certains observateurs soutiennent que cet aspect sécuritaire aurait même motivé l'annulation du déplacement de quelques délégations ministérielles de la Guinée et du Sénégal et qui n'ont pas pu rejoindre les autres personnalités à Mopti. Celles-ci ont décliné pour dit-on, 《des raisons de dernière minute》.



Pour le moment, pas de communiqué officiel de la présidence encore moins du ministère de la Culture sur cette annulation dont la présence physique du président de la transition au lancement des travaux serait avant tout une assurance vis-à-vis de la population à moins qu'il se rachèterait en assistant à la clôture. Yacouba COULIBALY