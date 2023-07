Un nouveau gouvernement à sept mois de la présidentielle: Quand Assimi mets à dos les politiques ! - abamako.com

Un nouveau gouvernement à sept mois de la présidentielle: Quand Assimi mets à dos les politiques ! Publié le lundi 10 juillet 2023 | L'alternance

© aBamako.com par MS

Remise officielle du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali par la Commission de finalisation au président de la Transition, Assimi Goïta

Les autorités maliennes de transition ont procédé à un remaniement ministériel, avec 16 personnes nommées. Les changements surviennent peu après l’annonce du retrait de la mission MINUSMA et du résultat favorable d’un référendum constitutionnel.



A sept mois de l’élection présidentielle de février 2024, le Colonel Assimi Goïta forme un nouveau gouvernement dit de mission composé essentiellement des technocrates. Il écarte tous les hommes politiques sauf son bras droit le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Est-ce un message à l’endroit des politiques par le chef de l’Etat?A la veille de la proclamation de la 4ème république, le colonel Assimi Goïta a dévoilé les noms de membres du troisième gouvernement de transition depuis la rupture constitutionnelle en Août 2020. La liste des 12 nouveaux ministres entrants et quatre autres faisant partie du gouvernement a été dévoilée, le samedi 1er juillet 2023, par le Secrétaire général de la présidence. Pour l’une des rares fois, un gouvernement est formé en faisant croix sur la classe politique au profit des techniciens.



Le choix du chef de l’Etat de Transition s’est porté sur des banquiers, des praticiens de droit, un agronome, un spécialiste dans le droit du travail, du monde de l’éducation, de l’enseignement supérieur … pour conduire les affaires de l’Etat jusqu’à la présidentielle de février 2024. Les partis politiques, les mouvements politiques de soutiens à la transition et les représentants des groupes armés signataires de l’accord d’Alger ont été purement et simplement abandonnés en plein vol. A part la primature et le ministère de la refondation de l’Etat et celui de l’Elevage et la pêche occupés par les politiques.En effet, toutes les prédictions semblaient indiquer la formation d’un gouvernement d’union nationale après le référendum constitutionnel, Assimi Goïta a préféré exclure les groupes armés signataires de l’accord pour la paix et la classe politique du gouvernement.



Seul Mossa Ag Attaher, membre de la CMA, qui est resté en devenant le nouveau ministre des maliens établis à l’extérieur. A la question de savoir est-ce un message à l’endroit des politiques par Le chef de l’Etat ? la réponse est bien entendu oui. C’est non seulement un manque de confiance à l’endroit des hommes politiques, mais aussi et surtout un signe annonciateur d’une volonté de vouloir se maintenir au pouvoir.



Le président Assimi semble bien comprendre que la plupart de ces hommes politiques, ont non seulement le pantalon troué, mais aussi ne sont pas crédible aux yeux de l’opinion. Le fait que le Colonel Assimi Goïta ait fait la promotion des technocrates au détriment des politiques est un message pour les hommes politiques qui doivent changer de fusil d’épaule pour non seulement corriger leurs gestions chaotiques passées, mais aussi prouver à l’opinion qu’ils sont capables de mieux les affaires de la cité et conduire le Mali à bon port. En définitive C’est peut être aussi une façon de les renvoyer à leur base politique pour préparer les élections législatives et présidentielles qui devront mettre fin à la transition de quatre ans. En tout cas, un message fort à comprendre par tous.



Assitan DIAKITE