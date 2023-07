Mine : Loulo-Gounkoto enregistre une baisse - abamako.com

Mine : Loulo-Gounkoto enregistre une baisse Publié le lundi 10 juillet 2023

Selon le rapport fiscal de Barrick Gold, publié récemment, l’entreprise a versé 263 millions de dollars à l’État malien au titre des impôts et redevances minières en 2022, soit une baisse de 12,3 % par rapport aux 300 millions de dollars versés en 2021.

Cette diminution peut être attribuée en partie à la baisse de la production de la mine, qui a diminué de 2 % par rapport à l’année précédente. Les redevances minières et certaines taxes sont calculées en fonction de la production et des revenus de la mine. Les revenus de Barrick Gold provenant de Loulo-Gounkoto sont passés de 1,249 milliard de dollars en 2021 à 1,236 milliard de dollars en 2022.



Les dividendes versés au gouvernement malien en tant que partenaire à hauteur de 20 % dans Loulo-Gounkoto ont également diminué, passant de 51 millions de dollars en 2021 à 35 millions de dollars en 2022. Cependant, d’autres éléments ont contribué à une augmentation de 22 % de la contribution globale de Barrick Gold à l’économie malienne. En plus des impôts, redevances et dividendes, cette contribution de 894 millions de dollars en 2022 inclut les salaires des employés (2 472 employés) et les paiements aux fournisseurs locaux. La compagnie souligne que 80 % de ses achats sont réalisés auprès de fournisseurs locaux, tandis que 95 % de la main-d’œuvre est malienne, et l’équipe de gestion est entièrement composée de Maliens.