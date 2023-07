Prochaine visite du président Goita à Kayes : Une initiative salutaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Prochaine visite du président Goita à Kayes : Une initiative salutaire Publié le lundi 10 juillet 2023 | L’aube

© aBamako.com par AS

Visite du vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au ministère de la Sécurité.

Bamako, le 30 Septembre 2020. Le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rendu visite au personnel du ministère de la Sécurité. Tweet





Entre le 15 et le 22 juillet prochain, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita effectuera une visite à Kayes. L’annonce a été faite par le Gouverneur de la Région de Kayes, le Colonel Moussa Soumaré. Et cette visite sera essentiellement marquée par le lancement de la reprise du trafic ferroviaire, la pose de la première pierre du deuxième lycée public de la ville de Kayes et le lancement des travaux de réhabilitation de la route Kayes-Dièma-Bamako. Une initiative bien salutaire.



Depuis l’annonce du Chef de l’exécutif régional effectué le mardi 05 juillet 2023, les Kayesiens sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au Président de la Transition, qui effectuera, ainsi, sa première visite en tant que Chef de l’Etat dans la cité des rails.



Pour rappel, la région de Kayes est confrontée à de nombreux problèmes notamment, celui des routes. C’est une lapalissade d’affirmer que la route qui lie Kayes à Bamako par Dièma est dans un état délabré, impraticable par les usagers. Ce faisant, l’annonce de la réhabilitation de ce tronçon sonne comme une bonne nouvelle. Une route qui fait gagner à l’Etat malien plusieurs dizaines de milliards de FCFA par an.



Aussi le trafic ferroviaire qui était à l’arrêt depuis des années a repris au grand bonheur des populations de cette région qui considèrent le chemin de fer comme le poumon économique de la région. Au-delà des problèmes des routes, Kayes est aussi confronté au problème d’établissements secondaires publics. Pour preuve, cette ville, capitale de la 1ère région administrative n’abrite en son sein que le seul lycée public Dougoukolo Konaré. Raison pour laquelle, pullulent de nombreux établissements privés d’enseignement secondaire général, technique et professionnel avec des qualités d’enseignement qui laissent à désirer. A chaque rentrée, les autorités scolaires locales ont des difficultés pour pouvoir orienter les nombreux admis au DEF. En raison de tout cela, la construction annoncée d’un autre lycée public, sur l’autre rive du fleuve, constituera un grand ouf de soulagement pour la population et les autorités locales.



En somme, cette visite du Président de la Transition en première région, est plus qu’opportune puisqu’elle permettra de répondre à certains besoins cruciaux des populations de la Région de Kayes. Lesquelles, depuis le début de la transition, soutiennent et continuent de soutenir les autorités de la Transition malgré les difficultés. Au-delà de tout cela, cette visite du Président Goïta à Kayes sera un grand coup politique qui restera gravé dans la mémoire collective des Kayesiens. Ce, après le succès fulgurant du scrutin référendaire de la nouvelle Constitution.



Adama Tounkara