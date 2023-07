Le pouvoir du colonel Assimi Goïta ressemble à celui du colonel - abamako.com

Moussa TraoréQuand on analyse bien la marche de la transition 2020-2023, il y a de fortes accointances avec le régime du Comité militaire de libération nationale(CMLN) du lieutenant puis colonel ensuite général Moussa Traoré par le système. Après une purge au sein du CMLN en 1978 (arrestation de la bande des trois), l’homme du 19 novembre, Moussa Traoré crée l’Union démocratique du peuple malien (UDPM) et nomme un Premier ministre, en la personne du Dr Mamadou Dembélé. Un Premier ministre sans responsabilité pour faire taire la communauté internationale de l’époque.Aujourd’hui, les mêmes prémices refont surface avec la nomination d’un Premier ministre pour se dédouaner envers la communauté internationale et d’autres. Comme pour dire Comité militaire de libération nationale (CMLN) et Conseil national pour le salut du peuple (CNSP) même système de gouvernance. Là où les choses se compliquent, ce serait la

candidature du colonel Assimi Goïta à l’élection présidentielle de 2024.