Fin de mission de la Minusma au Mali : Perspectives de la Souveraineté retrouvée pour une Paix durable Publié le lundi 10 juillet 2023 | L'Inter de Bamako

© aBamako.com par Momo

Patrouille de la MINUSMA à Tombouctou

Tombouctou, le 11 Mai 2015, la MINUSMA a procédé aux patrouilles à Tombouctou



La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été créée sur la base de la résolution 2100 du Conseil de sécurité du 25 avril 2013, pour appuyer le processus politique et sécuritaire dans le pays.



Les principaux objectifs sur la base de la résolution 2164 du 25 juin 2014 sont les suivants :



– La sécurité.



– La stabilisation et protection des civils.



– L’appui au dialogue politique national et à la réconciliation nationale.



– L’appui au rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays.



– La reconstruction du secteur de la sécurité.



– La promotion et la protection des droits de l’homme.



– Ainsi que l’aide humanitaire.



L’ancêtre de la MINUSMA qui est en fait l’opération militaire «Serval» menée par la France a été dévié de ses objectifs parce que la France avait un autre agenda, c’est-à-dire la partition du Mali, raison pour laquelle les militaires français sont rentrés seuls à Kidal avec les Tchadiens sans les FAMA. Malgré les protestations des autorités de transition de 2013 avec Dioncounda Traoré comme président, les autorités françaises sont restées inflexibles sur leur décision qui était quand même une trahison, une sorte de coup de poignards dans le dos du peuple malien.



En effet, cet acte de trahison des autorités françaises et leur parti pris, c’est-à-dire leur choix du MNLA contre le Mali sont à la base du désamour du peuple malien contre les autorités françaises. Pas contre le peuple français mais contre la junte au pouvoir en France.







Bilan des 10 ans de la MINUSMA au Mali



Avec un effectif de 12 968 soldats, Casques bleus, venant de soixante-neuf (69) pays éparpillés dans tout le Mali, voici en quelques sortes le bilan des dix (10) ans de présence de la MINUSMA au Mali:



– Le Mali a perdu 80% de son territoire (avant la MINUSMA, le gouvernement contrôlait plus de 80% du territoire national: Kidal seul nous échappait à cause de la trahison de la France).



– Le Mali a perdu 1 200 soldats;



– 2 millions de Maliens déplacés;



– 130 000 Maliens exilés;



– Plus de 250 villages détruits à jamais;



– 6 500 femmes et enfants égorgés, éventrés, brûlés ou calcinés;



– Susciter des conflits inter ethniques.



En effet, le Mali a payé un lourd tribut de cette guerre asymétrique que nous livraient la France et la MINUSMA soit directement et ou indirectement par le biais des terroristes formés par leurs soins.



La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) dit qu’elle a perdu cent cinquante-huit (158) Casques bleus et quatre cent trente-huit (438) blessés. Nous regrettons ces pertes et compatissons avec la MINUSMA pour ce sacrifice.



La récente décision du Conseil de sécurité le vendredi 30 juin 2023 de mettre fin à la mission de la MINUSMA au titre de la résolution 2690, ouvre de bonnes perspectives pour la souveraineté totale du Mali et pour la réalisation d’une paix durable.



De nouvelles opportunités s’ouvrent au Mali pour recouvrer l’ensemble du territoire national et la sécurisation des citoyens et de leurs biens, toute chose qui constitue le devoir régalien de l’État.



Le Mali a la ferme volonté de coopération avec toutes les Nations du monde mais dans le strict respect de sa souveraineté et la Défense des intérêts du peuple malien.



La souveraineté totale d’une nation n’est pas synonyme seulement de sa souveraineté politique, loin s’en faut. Il lui faut impérativement sa souveraineté économique et monétaire. Tant que nous utilisons le franc CFA, c’est-à-dire (le franc des colonies françaises d’Afrique), la France nous tient toujours par la «gorge» Proposition de politique monétaire. À suivre…



Nous saluons le peuple malien et le gouvernement de la transition pour cette décision historique de mettre fin à la mission chaotique de la MINUSMA au Mali.



Que Dieu bénisse le Mali !



Bakary Coulibaly, Élan Patriotique: Faso Nieta Kanou