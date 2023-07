Selon la CNAS- Faso Hèrè : Le Projet de Constitution doit être rejeté par les 9 sages - abamako.com

Selon la CNAS- Faso Hèrè : Le Projet de Constitution doit être rejeté par les 9 sages Publié le lundi 10 juillet 2023

Dans un communiqué de presse signé de son Secrétaire général Soumana Tangara, le 26 juin 2023, la CNAS-Faso Hèrè conclut que la nouvelle constitution doit être invalidée par la Cour constitutionnelle.



‘’Quoique de récents précédents incitent plutôt à en douter, la CNAS-Faso Hèrè, le Parti de l’Avant garde militante et révolutionnaire du Peuple malien, continue à espérer que les neuf Sages de la Cour Constitutionnelle ne laisseront pas passer, cette fois, une si belle occasion de rentrer dans l’Histoire par la grande porte en leur qualité de sentinelles vigilantes et inébranlables de la Constitution républicaine et démocratique du 12 janvier 1992 en emboîtant dignement et fièrement le pas de leurs illustres prédécesseurs d’avril 1997 et de leurs homologues du Bénin et du Niger.’’



Cette conclusion figure parmi la dizaine faite par Soumana Sako et ses camarades, après deux réunions successives sur l’actualité nationale et internationale les 20 et 24 juin 2023. En effet, selon la CNAS- Faso Hèrè, le retour à l’ordre constitutionnel n’exige nullement que soit adoptée une soit disant “nouvelle Constitution”. ‘’C’est ainsi que les Forces progressistes, républicaines, démocratiques et panafricaines ont clairement fait valoir et triompher les valeurs et les idéaux du 31 mars 1957, du 22 septembre 1960, du 20 janvier 1961, du 25 mai 1963 et de la Révolution démocratique et populaire du 26 mars 1991.’’



A l’en croire, ‘’la réalité de la non-tenue du référendum sur le projet illégal et illégitime de soit disant” nouvelle Constitution” dans beaucoup de zones du pays, notamment dans celles les plus névralgiques du Nord, vient en rajouter aux risques majeurs qui continuent de planer sur l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Mali.’’



Pour Soumana Sako et ses camarades, l’A.i.g.e s’est avérée inutilement budgétivore et doit être tout simplement dissoute. Elle a démontré qu’elle n’était qu’une vraie-fausse solution “annoncée avec fanfare comme étant “l’unique organe” chargé des élections dont elle est supposée garantir la transparence et la fiabilité à l’inverse d’élections organisées par le Ministère chargé de l’Administration Territoriale.



Ce n’est pas tout : la Cnas-Faso Hèrè estime que l’Armée Nationale et le drapeau Vert Or Rouge sont un patrimoine national à soutenir par chaque Malien. ‘’Aucun segment de notre Peuple ne saurait en revendiquer la propriété exclusive et s’en servir comme épouvantail ou moyen illégal et illégitime de règlement de comptes politiques ou de musellement de toutes voix discordantes, notamment dans le camp des forces patriotiques, progressistes, républicaines et panafricaines. L’Histoire universelle a démontré que, chaque fois que des groupes tentent de se prévaloir d’une propriété exclusive de l’Armée et de l’emblème national, la dérive fasciste n’est pas loin.’’