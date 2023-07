Mopti ville : L’électricité fait son retour, selon le Maire Kanssaye - abamako.com

Selon le maire de la ville de Mopti, depuis la veille de l’ouverture de la Biennale, l’électricité a fait pleinement son retour dans la Venise malienne.



C’est à la veille de l’ouverture de la Biennale que la ville de Mopti a reçu quatre groupes d’une grande capacité. Cette dotation, selon nos informations a été possible grâce à l’implication personnelle du chef de l’Etat. Ce dernier a-t-on appris a débloqué près du milliard pour l’acquisition desdits Groupes. Depuis la nuit du 5 juillet 2023, les Groupes ont commencé à fonctionner à une vitesse qui selon le maire de Mopti, a mis fin aux coupures de courant dans la ville.



A la faveur de la cérémonie d’ouverture de la Biennale au stade Barema Bocoum, jeudi 6 juillet, le maire de Mopti, a effectivement annoncé la fin des coupures. Il a même demandé au public si le délestage a pris fin ou pas ? « Assimi a dit, il l’a fait », s’est-il félicité.







Des coupures dans des quartiers



Dans la foulée, l’édile communal a demandé aux autorités de faire en sorte que les Groupes électrogènes restent définitivement chez eux, c’est-à-dire qu’ils ne « disparaissent » pas après la Biennale. Une préoccupation qui n’a pas été prise en compte par le PM dans son adresse.



Pendant la phase des préparatifs de la Biennale, les Mopticiens avaient attiré l’attention des plus hautes autorités sur les problèmes d’électricité dans leur cité. Ils avaient même menacé de boycotter la manifestation au cas où la ville ne serait pas électrifiée pendant la Biennale.



A l’instar de Mopti, plusieurs villes maliennes sont en proie au problème de coupures de courant y compris la capitale, Bamako. Et ce n’est pas le remplissage des barrages hydro-agricoles qui a pu mettre fin aux délestages.



Après 5 jours de séjours, notre constat a été que la situation s’est améliorée comparativement aux jours précédents. Des coupures sont toujours signalées dans plusieurs quartiers et durent des heures.



Amadou Sidibé



(envoyé spécial)