L'Adema furax ! Publié le lundi 10 juillet 2023

© aBamako.com par DR

Cérémonie de présentation de voeux de l`Adema à la presse

Les abeilles sont en colère ! Elles semblent si fâchées que leurs bourdonnement ont, une fois n’est pas coutume, débordé de la ruche. Si furieuses que, pour la première fois, elles se sont déchaînées publiquement sur une cible publique haut perchée et de la cribler à coups de dards : le tigre en chef.



L’arroseur arrosé ? Le Premier ministre Choguel Kokalla, pour ne pas le nommer, principal pourfendeur du président Alpha Oumar Konaré, s’est livré une fois de plus à un exercice qui lui avait réussi en son temps. La goutte de fiel de trop!



Il aura appris à ses dépens que sa posture actuelle lui exige plus de retenue. Il aura surtout compris que les abeilles et bourbons ne savent pas produire que du miel. A en juger par le déluge de projectiles sur sa tête. Un brûlot de trois pages rédigé sous le coup de la colère, riche de ses arguments comme de ses redondances, fautes d’orthographe et de syntaxe que le cher regretté Tioulenta n’aurait pas laissé passer.



O.T