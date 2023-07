Commissariat de Police de Baco-Djicoroni : Deux voleurs arracheurs de sacs et leur recéleur sous les verrous ! - abamako.com

Commissariat de Police de Baco-Djicoroni : Deux voleurs arracheurs de sacs et leur recéleur sous les verrous ! Publié le lundi 10 juillet 2023 | Le Sursaut

Ils étaient devenus un cauchemar pour certaines femmes, car ils avaient l’habitude de leur arracher leurs sacs à main. Il s’agit de ces deux suspects et leur receleur qui furent arrêtés par le Commissariat de Police de Baco-Djicoroni le 2 juillet dernier suite à une plainte d’une victime. Ainsi, les présumés accusés sont à présent entre les mains de la justice.



Le Commissaire Principal Moussé M’Baye et ses Hommes ont déniché un réseau de malfaiteurs en début de ce mois. Ils 2 voleurs pas comme les autres. Leur spécialité était de scruter à la loupe les moindres mouvements des femmes portant des sacs à mains. En un mot, ils étaient des arracheurs de sacs à main des femmes. Les objets de valeur volés et les sacs étaient revendus à un receleur, qui fut lui appréhendé par la police.





Sans aucun doute, on peut dire que l’opération de la lutte contre le banditisme et la criminalité initiée par le Directeur Général de la Police, le Commissaire Général de Brigade Soulaïmane Traoré, sous le leadership du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est en train de porter de jour en jour ses fruits. Ce, au regard des derniers exploits enregistrés par nos forces de l’Ordre et de sécurité.



Ainsi, c’est suite à une plainte d’une dame portée devant le Commissariat de Police Baco-Djicoroni le 6 juin 2023 que l’arrestation de ces malfrats a été rendu possible. En effet, la victime a déclaré avoir été volée de son sac contenant 4 téléphones portables, une somme de 80.000f, son permis de conduire et sa carte Nina, à la devanture du CICB. Tout travail cessant, le Commissaire Principal Moussé M’Baye a mis ses Hommes à la tâche pour ouvrir une enquête afin d’endiguer ce nouveau phénomène, dont le développement suscitera une psychose chez nos sœurs porteuses des sacs à main. Ce faisant, méticuleusement et très méthodiquement, les limiers de Baco-Djicoroni ont reçu à interpeller deux suspects, le 2 juillet dernier à Médina-Coura, en Commune II du District de Bamako. Par la suite, les investigations ont conduit à la saisie de plusieurs pièces d’identité, des téléphones portables, des cartes AMO et bancaires, des passeports, des permis de conduire, des vignettes et des objets divers.



Une fois dans les locaux du commissariat, à la faveur des interrogatoires, les mis en cause ont reconnu avoir commis plusieurs vols dans la capitale des 3 Caïmans et n’ont pas hésité à dénoncer un receleur qui a été illico à son tour interpellé.