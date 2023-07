Gouvernement Choguel Kokalla Maïga II: Moussa Alassane Diallo, ministre de l’Industrie et du Commerce - abamako.com

Gouvernement Choguel Kokalla Maïga II: Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce
Publié le lundi 10 juillet 2023 | L'Inter de Bamako

Inauguration du siège de l`Association Professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF)

16/11/2012. Bamako. Sebenikoro. Inauguration présidée par le ministre des Finances Tiena Coulibaly.

Ancien président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (APBEF). Un cadre de banque compétent très attentif, il est l’un des meilleurs cadres de sa génération. Après Soumana Sako, Docteur en Science Économie, Premier ministre, sauveur de la transition de 1992, voilà un autre économiste chevronné à la tâche, nommé ministre de l’Industrie et du Commerce. Moussa Alassane Diallo a sauvé la transition de 2012 avec son APBEF composée d’un pool bancaire.L’ancien Président directeur général (PDG) et président du Conseil d’administration (PCA) de la Banque malienne du développement agricole (BNDA-SA), Moussa Alassane Diallo, avec une mémoire d’éléphant, une discrétion de souris, un dévouement de Saint-Bernard, une intelligence d’aigle, saura réguler le commerce et l’industrie au Mali. Il va booster le secteur avec ses marques. Quand on sait qu’il y a une ordonnance qui autorise le gouvernement, malgré la liberté des prix, à fixer les prix en cas de crise alimentaire avérée.Ensuite, il y a des opérateurs économiques qui font de la rétention de riz, de sucre, d’huile, etc. dans les magasins afin d’augmenter les prix. Il y a lieu de casser les monopoles et mettre fin aux exonérations. Un grand scandale financier qui a éclaté sous la troisième République, c’est l’affaire dite des exonérations qui a défrayé la chronique en 2004. Cette affaire ressemble beaucoup à l’affaire du Trésor (transition 1991-1992). Dans ce cas aussi, c’est la collusion entre un petit groupe d’opérateurs économiques véreux et certains fonctionnaires indélicats qui ont permis la soustraction frauduleuse de sommes énormes des caisses du Trésor public.