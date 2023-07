Réaménagement ministériel: Assimi opte pour un gouvernement de campagne et renforce son camp - abamako.com

Réaménagement ministériel: Assimi opte pour un gouvernement de campagne et renforce son camp Publié le lundi 10 juillet 2023 | L'Inter de Bamako

Des conseillers spéciaux du président de la transition sont nommés ministres à des départements clés du gouvernement: colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social; Mme Bintou Camara, ministre de l’Énergie et de l’Eau; M. Imrane Abdoulaye Touré ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population; M. Amadou Sy Savané, ministre de l’Éducation Nationale.On ne devient pas responsable au Mali parce qu’on a le mérite. Pas forcément. La plupart du temps, il faut prouver une grande proximité avec les centres du pouvoir ou une grande capacité de nuisance pour se voir confier des postes dits juteux dans un pays de pauvreté extrême. Souvent, il suffit d’appartenir à certaines familles pour ne jamais se soucier de quoi que ce soit pour profiter des ressources et des services de la République. Il vous revient alors de choisir ce que vous voulez faire du Mali et non ce que le Mali fera de vous.Le système de promotion sociale politique et professionnelle est tellement falsifié et truqué que finalement personne n’y croit réellement.



l’Inter de Bamako