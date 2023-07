FAMa : Sortie de la 17ème promotion de l’Ecole des Sous-officiers de Banankoro - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique FAMa : Sortie de la 17ème promotion de l’Ecole des Sous-officiers de Banankoro Publié le lundi 10 juillet 2023 | FAMa

Tweet





Au nombre de quatre cent six (406) Elèves Sous-officiers dont soixante-cinq (65) personnels féminins à boucler leur cycle de formation, cette 17ème promotion de l’Ecole des Sous-officiers (ESO) de Banankoro a été baptisée Feu Sergent-chef Harouna Kéita de la Direction des Transmissions des Télécommunications et de l’Informatique des Armées.



La cérémonie de baptême et de remise de galons s’est déroulée le vendredi 07 juillet 2023 sur la place d’Armes de l’Ecole des Sous-officiers de Banankoro. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, a présidé l’évènement en présence des chefs d’Etat-major et directeurs de Service des Armées ainsi que des autorités administratives et coutumières de la Région de Ségou. Des parents des promus ont également pris part à la cérémonie de sortie.



Cette 17ème promotion de l’ESO, baptisée Feu Sergent-chef Harouna Kéita de la Direction des Transmissions des Télécommunications et de l’Informatique des Armées, compte quatorze (14) stagiaires venant des pays amis, notamment le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Gabon et la Guinée Conakry. Ils ont participé à la formation.



Le taux de réussite est de 100%. Le Sergent Niamoye Maïga du Mali a été le major de la promotion avec une moyenne de 17,22. Pendant deux ans, ces jeunes chefs de groupes se sont familiarisés avec, entre autres, les connaissances Tactiques et techniques de combat, du DIH, du Leadership et d’Aguerrissement Commando à Samanko.



Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants soutiendra que c’est de la volonté du président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, de faire l’armée malienne une armée professionnelle pour être efficace au service malien. Le Colonel Sadio Camara soulignera que le Gouvernement a fourni d’énormes efforts pour renforcer les capacités opérationnelles des FAMa. « L’armée malienne a des hommes et femmes bien formés, disciplinés et engagés pour combattre » a-t-il reconnu. Ajoutant que les Sous-officiers sont les colonnes vertébrales de l’armée. Le Colonel Sadio Camara a noté que les instructeurs entièrement maliens ont transmis leurs savoirs faires à ces jeunes cadres du pays afin de relever le défi.



Le Commandant de l’Ecole des Sous-officiers, le Colonel Sidi Lamine Traoré a, pour sa part, rappelé que l’Ecole des Sous-officiers a pour mission d’apporter aux Forces Armées Maliennes un appoint permanent aux unités. Ces nouveaux sous-officiers sont capables de commander les groupes de combat et d’instaurer la culture de l’Excellence à leurs subordonnés.



Le Colonel Traoré a relevé que les autorités du pays ont accordé un recrutement massif au profit de l’ESO compte tenu de sa bonne qualité de l’instruction. Car, cette Ecole est également un outil essentiel dans la chaine de commandement des FAMa. Le Commandant de l’ESO soutiendra que ces nouveaux Sergents sont désormais aptes pour le déploiement opérationnel. Sur ce point, le Colonel a remercié l’encadrement pour sa disponibilité et son engagement. Il a informé que l’Ecole a été ouverte depuis un moment à certains pays amis grâce au principe de bon voisinage et politique de l’intégration africaine du ministre Colonel Sadio Camara.



Le directeur des Ecoles Militaires, le Colonel-major Moussa Yoro Kanté, a noté que l’Eso a formé plus de vingt-cinq mille (25.000) Sous-officiers depuis sa création. Selon lui, l’objectif de la formation défini dans la Diapo 2023 était de donner à ces jeunes militaires les aptitudes d’un chef de groupe de combat interarmes par excellence. Conformément aux conclusions de la table ronde sur la conduite des opérations, un exercice de synthèse dénommé Exercice « Meguetan » s’est également déroulé du 03 au 08 juin 2023, à Koulikoro. Cet exercice a regroupé tous les stagiaires des Ecoles Militaires. Ledit exercice avait pour objectif de consolider les connaissances tactiques des élèves.



Selon le Colonel-major Moussa Yoro Kanté, l’ESO a toujours tenu à une grande satisfaction et un professionnalisme avéré. S’adressant aux Sous-officiers de la promotion Feu Sergent-chef Harouna Kéita, il les a conseillés d’incarner les valeurs fondamentales des Forces Armées Maliennes (FAMa) que sont l’honneur, le devoir, la loyauté et la discipline. « Vous êtes appelés à servir avec honneur, à respecter les droits de l’homme, mais aussi d’être des exemples d’intégrité et de professionnalisme, à l’image de votre parrain » a-t-il affirmé. Enfin, le directeur des Ecoles Militaires a remercié les autorités de la Transition pour l’accompagnement.



ADJ Alou Kola Traoré