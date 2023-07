Le porte parole du collectif des victimes des évènements des 10, 11 et 12 juillet 2020, Abdoulaye Sidibé, hier lors de la cérémonie de lecture coranique : "Nous réclamons justice et l’application la loi de réparation à l’endroit des victimes " - abamako.com

Le collectif des victimes des 10,11 et 12 juillet 2020 a organisé, hier dimanche, à Badalabougou, une cérémonie de lecture coranique couplée à l'interpellation des autorités de la transition par rapport à la situation de certaines victimes qui nécessite des soins médicaux et la prise en charge des veuves des 14 familles endeuillées. Pour la circonstance, le représentant du M5-RFP Me Mountaga Tall, le représentant du mouvement "Yèrèwolo" Oumar Timbiné ainsi que les familles des victimes ont participé à cette activité.





A noter qu'au-delà de la lecture coranique, cette 3ème commémoration rentre dans le cadre de l'état d'avancement du dossier judiciaire des victimes des évènements des 10,11 et 12 juillet 2020 ainsi que la mise en œuvre de la loi portant réparation des dommages causés à l'endroit des victimes.



A l'entame des travaux, le porte-parole du collectif des victimes. Abdoulaye Sidibé a souligné que cette lecture coranique visait à rendre un vibrant hommage aux martyrs des évènements survenus les 10,11 et 12 juillet 2020. "Nous réclamons justice et l'application de la loi de réparation à l'endroit des victimes", a-t-il affirmé. Et d'interpeller les autorités de la transition à leur venir en aide par rapport à la prise en charge des blessés : " nous avons enregistré des cas d'hospitalisation d'urgence car nombreuses sont les victimes qui nécessitent toujours une assistance médicale"



