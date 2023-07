Passe d’armes entre le PM et des acteurs du mouvement démocratique : Le MPR déplore une campagne tendant à décrédibiliser son Président, Choguel Kokalla Maiga - abamako.com

Passe d'armes entre le PM et des acteurs du mouvement démocratique : Le MPR déplore une campagne tendant à décrédibiliser son Président, Choguel Kokalla Maiga Publié le mardi 11 juillet 2023 | Le Républicain

Le Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), sous la plume de son chargé de communication, Idrissa Maïga, a rendu public, un communiqué de presse, le 08 juillet 2023, dans lequel, il dénonce une campagne tendant à décrédibiliser son Président, Choguel Kokalla Maiga, Premier ministre, Chef du Gouvernement.



Dans ce communiqué de presse, le Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR) dit avoir constaté avec surprise le déclenchement d’une campagne tendant à décrédibiliser son Président, Choguel Kokalla Maiga, Premier ministre, Chef du Gouvernement. « Cette campagne, comme il est désormais connu de tous, est la première étape de la mise en œuvre d’une Feuille de route médiatique contre le Premier Ministre, issue des conclusions d’une réunion secrète tenue entres certains partis politiques et associations, figurant, pour les uns, parmi les organisateurs du fiasco appelé Meeting tenu 09 juin au Stade du 26 mars pour soit disant le OUI MASSIF au Référendum Constitutionnel du 18 juin 2023 et, pour d’autres, se disant opposés au Référendum », révèle le communiqué de presse du MPR. En outre, ledit communiqué de presse indique ceci : « Pourquoi les dirigeants actuels de l’ADEMA-PASJ qui n’ont pas le courage d’affronter ouvertement le Président du MPR, qu’ils connaissent très bien, écrivent un si long texte, et le font signer par Assarid Ag lmbarkaouane, un ancien haut responsable et cadre de l’UDPM (Union démocratique du peuple malien) qui est aujourd’hui ADEMA-PASJ et Premier Vice-président du CNT (Conseil national de transition). C’est pour entres autres se cacher derrière Assarid, et le jeter en pâture au MPR qui le connaît bien. Nous ne sommes pas dupes, nous comprenons parfaitement le subtile jeu politique qui se cache derrière cette déclaration ». Idrissa Maïga, Chargé de Communication du Bureau Exécutif Central du MPR a fait savoir que les politiciens auteurs de la campagne de dénigrement contre le Président du MPR se sont lancés dans de laborieux exercices allant jusqu’à la composition de ce qui semble être un poème, pour présenter le bilan d’Alpha Oumar Konaré sous des aspects les plus élogieux. Dans le même temps, ajoute-il, ils se sont livrés à des attaques en règle contre le Président Moussa Traoré. « Le MPR porte à la connaissance de l’opinion qu’il ne restera pas sans réagir…Comme il l’a toujours fait, le MPR se défendra arguments à l’appui, sans injures ni grossièretés », conclut le communiqué de presse du MPR.



A rappeler que dans une déclaration rendue publique, le 5 juillet 2023, l’Alliance pour la démocratie au Mali- Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ) répondait aux propos de « dénigrement du Premier ministre de la transition, Dr. Choguel Kokalla Maïga contre l’ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré et son parti ». Selon l’Adema-PASJ, les accusations répétées et sans fondement portées contre le Président Alpha Oumar KONARÉ visent à décrédibiliser un homme d’Etat qui qui s’est pourtant dédié, le long de sa vie, au service du Mali et de l’Afrique. Ainsi, le parti Adema-PASJ demande au Premier ministre à se « ressaisir et à sortir définitivement des invectives sur les réseaux sociaux, pour se hisser au rang d’homme d’Etat mature, responsable et respectueux des règles républicaines, de nos valeurs sociétales et des anciennes Autorités de la République ».



