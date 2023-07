Front social : La Plateforme des syndicats de la santé menace d’observer une grève de 120 heures - abamako.com

Front social : La Plateforme des syndicats de la santé menace d'observer une grève de 120 heures
Publié le mardi 11 juillet 2023 | Le Républicain

La Plateforme des syndicats de la santé du Mali « PLA.S.S.MA » a déposé, le 07 juillet 2023, un préavis de grève sur la table du Ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social dans lequel elle exige l’adoption du projet de statut des agents de santé ; la finalisation du processus d’intégration du personnel qualifié du fonds ASACO dans la fonction publique des collectivités ; la création de passerelle entre la fonction publique des collectivités et l’enseignement supérieur ; la régularisation de la situation des fonctionnaires écartés lors de la hiérarchisation de 2018-2019, la possibilité pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de postuler à l’appel à candidature pour la hiérarchisation 2023 (Attaché de recherche et chargé de recherche) ; le paiement des arriérés des bi-appartenant. A défaut d’avoir gain de cause, la Plateforme des syndicats de la santé du Mali prévoit une grève de 120 heures soit 5 jours sur toute l’étendue du territoire à compter du 31 juillet 2023.



Moins d’une semaine après sa nomination, le tout nouveau ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, Dr. Fassoun Coulibaly reçoit un préavis de grève. Il s’agit du préavis de grève de la Plateforme des syndicats de la santé du Mali « PLA.S.S.MA » composée de la Fédération des syndicats de la santé et de l’action sociale du Mali (FESYSAM) dirigée par Dr. Seydou Cissé et du Syndicat des médecins du Mali (SYMEMA), piloté par Dr. Chaka Keïta.



Dans son préavis de grève en date du 07 juillet 2023 adressé au ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, la Plateforme des syndicats de la santé du Mali dénonce le non-respect des engagements pris par les autorités politiques et administratives. « Considérant le Procès-Verbal de conciliation du 24 Novembre 2020 ; Considérant la suspension de notre préavis de grève le 09 janvier 2022 suite aux sanctions injustes contre le Mali ; la Plateforme des syndicats de la santé du Mali « PLA.S.S.MA » exige sans délai : l’adoption du projet de statut des agents de santé validé par la commission de travail, la réunion interministérielle et mis à la disposition du ministère du travail, de la fonction publique et du dialogue social par bordereau d’envoi N°000377/MSDS-SG du 15 mars 2023 ; la finalisation du processus d’intégration du personnel qualifié du fonds ASACO (Associations de santé communautaire) dans la fonction publique des collectivités à partir de la base des données produite par la commission de travail depuis Novembre 2022 ; la création de passerelle entre la fonction publique des collectivités et l’enseignement supérieur », révèle le préavis de grève de la Plateforme des syndicats de la santé du Mali.



En outre, la Plateforme des syndicats de la santé du Mali exige la régularisation de la situation des fonctionnaires (collectivité et Etat) écartés lors de la hiérarchisation de 2018-2019. Elle invite aussi les autorités à créer des moyens pour permettre aux fonctionnaires des collectivités territoriales de postuler à l’appel à candidature pour la hiérarchisation 2023 (Attaché de recherche et chargé de recherché).



La Plateforme des syndicats de la santé du Mali recommande également la gestion de la problématique de la bi-appartenance ; le paiement des arriérés des bi-appartenants ; et le paiement des émoluments des bi-appartenants des régions. « La Plateforme des syndicats de la santé du Mali décide d’une grève de 120 heures soit 5 jours sur toute l’étendue du territoire à compter du 31 juillet 2023 à partir de 00h au 4 août 2023 si les doléances suscitées ne sont pas satisfaites. Par ailleurs, la Plateforme se réserve le droit d’une grève illimitée sans préavis en cas de non satisfaction », révèle le préavis de grève de la Plateforme des syndicats de la santé du Mali.



Aguibou Sogodogo