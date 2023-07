Près de trois ans après les faits : Les parents des victimes des 10, 11 et 12 juillet 2020 attendent toujours la vérité - abamako.com

News Société Article Société Près de trois ans après les faits : Les parents des victimes des 10, 11 et 12 juillet 2020 attendent toujours la vérité Publié le mardi 11 juillet 2023 | Nouvel Horizon

Trois ans après les tueries des 10, 11, 12 juillet 2020, les parents des victimes attendent toujours la justice pour savoir la vérité. En effet, si en décembre 2021, une proposition de loi portant indemnisation des victimes ayant subi des préjudices corporels et aux ayant droits des victimes décédées au cours des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020 à Bamako, Sikasso et Kayes, avait été (...)







ALPHA C. SOW - NOUVEL HORIZON