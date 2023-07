Le spectaculaire virage anglophile de Moussa Mara - abamako.com

Le spectaculaire virage anglophile de Moussa Mara
Publié le mardi 11 juillet 2023 | Le témoin

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse sur la coalition CMD2018

Bamako, le 26 juin 2018 L`ancien premier ministre Moussa Mara a tenu une conférence de presse sur notre coalition CMD2018 a la maison de la presse





L’ancien chef du gouvernement malien a surpris plus d’un par un virage spectaculaire vers la langue de Shakespeare depuis Lafiabougou. C’est à l’école Aminata Diop que Moussa Mara a voté. Depuis le bureau 60, l’ex maire la commune 4 a livré ses impressions. Tout d’abord en français mais ensuite en bambara fidèlement au protocole naturel. Sauf qu’au moment de quitter les lieux, son équipe de communication prend le relais de la presse et Moussa Mara se met alors à… speaker. Un anglais clair et précis où il explique les enjeux du vote ainsi que le fait que chaque citoyen puisse s’exprimer sur la vie de la nation. À noter que ce n’est pas une première : depuis sa page officielle et ses canaux de communication, les avis et analyses de l’ex ministre de la ville sont aussi en anglais. Ce qui signifie que l’ex PM tisse son audience au-delà du carcan francophone. Une longueur d’avance qui voudra son pesant d’or à l’heure de la présidentielle qui semble être toujours dans un coin de la tête du nouveau marié. Comme on le dit….CONGRATULATIONS.