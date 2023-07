L’ADP MALIBA se conserve - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’ADP MALIBA se conserve Publié le mardi 11 juillet 2023 | Le témoin

© aBamako.com par MS

Cérémonie des obsèques du Capitaine Bakary Marzang Goïta,Père du colonel Assimi Goita président de transition

Bamako, le 10 avril 2923 le président de la transition a présidé la cérémonie des obsèques de son père au Stade Mamadou Diarrah de Koulikoro Tweet

.







À là faveur da revue d’effectifs ministériels, Youba Ba est resté au poste avec désormais une gestion totale de son département. Le représentant d’Aliou BOUBACAR DIALLO siège en effet dans l’équipe du Dr Choguel Maiga où il était pressenti aux Maliens de l’extérieur en 2021. Mais Youba sera finalement aux commandes de l’élevage et la pêche, un département plein qui n’est plus auxiliaire du développement rural. Le président de l’ADP-Maliba en est désormais affranchi de toute tutelle et pourra pleinement administrer le département qu’il conduit depuis 2 ans. C’est probablement la récompense politique du premier parti à descendre dans l’arène politique pour le référendum, au détour notamment de ses rentrées politiques successives cumulées avec les appels en faveur de la nouvelle constitution. En tout état de cause, la reconduit de Youba Bah semble mettre en lumière la bonne entente entre son’ président d’honneur, Aliou BOUBACAR Diallo, et les militaires aux affaires. De quoi entretenir une flamme qui pourrait faire de lui le dauphin présidentiel pour la course à KOULOUBA