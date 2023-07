Défection au COREMA : Fatoumata Traoré Samaké claque la porte - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Défection au COREMA : Fatoumata Traoré Samaké claque la porte Publié le mardi 11 juillet 2023 | Le témoin

Tweet



C’est par voie de presse en ligne, vendredi dernier, que l’ancienne



Patronne de l’ITIE annonçait sa démission. Son départ est un indicateur parmi tant d’autres de la zone de turbulence que traverse le COREMA. Contre toute attente, en effet, celle qui était pourtant au cœur de la campagne du OUI quitte le navire. Une décision qu’elle motivera par des Live sur plus de trois (3) médias reconnus en la matière. Au nombre de ses arguments figure le manque de reconnaissance, de valorisation du capital humain ainsi que les divergences autour de l’orientation du mouvement commun.



En charge des questions relatives à la diaspora, elle lâche en tout cas en plein vol une entité pourtant conduite par des figures importantes du CNT. De quoi s’interroger sur l’éventualité d’un effet domino. Autrement dit, y aura-t-il d’autres défections après son geste ? On attend de voir !



LE BPN REPREND LA MAIN



À l’annonce de ce départ fracassant, le président du COREMA n’a pas tardé à réagir. L’honorable Fousseynou Ouattara retient, en effet, que la manière a manqué, en déplorant de l’avoir appris par voie de presse. Suivra alors le remplacement de la démissionnaires dans ses prérogatives de secrétaire politique par la Présidente des femmes du COREMA, Aminata Sangaré,, membre par ailleurs de l’organe législatif de transition. Sans doute, une manière de tourner la page de Mme Samake dont le départ soulève des questionnements.



QU’EST CE QUE N’A DONC PAS MARCHÉ ?



Fatoumata Traoré Samake aura lancé un gros pavé dans la mare du mouvement qui aura ouvert les yeux a beaucoup de Maliens. Depuis la dénonciation de l’accord de défense militaire avec la France au rejet de la France comme porte-plume aux Nations-Unies, le COREMA fut constant dans sa ligne. Comment est-ce que celle qui aura été en vue durant la campagne référendaire a ” osé ” lâcher en plein vol pareille machine politique ? De Djoliba TV à Africable sans oublier nos partenaires de RENOUVEAU médias, elle aura porte la voix du camp finalement victorieux.



Est-ce la résultante de divergences autour du nerf de la guerre ? Nul n’ignore que le pouvoir aura décaissé des espèces sonnantes et trébuchantes afin de donner les moyens aux acteurs de sa mouvance. Tout pourrait faire penser à une gestion opaque des sous quand on sait que les divorces politiques tournent généralement autour de sous et de postes. Ça n’est pas le M5 d’un certain CHOGUEL Maiga qui dira le contraire.



I KEÏTA