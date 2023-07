Diboli : Des voleurs d’animaux interpellés - abamako.com





Ils appartenaient à une organisation qui s’est spécialisée au vol de bétail. La police a fini par couper l’herbe sous leurs pieds



Y Magassi, M Dicko et S Niang devront répondre de leurs actes devant les juges du Tribunal de grande instance de Kayes, première région administrative, située à l’Ouest du pays. Ces individus ont été interpellés par les éléments de l’unité de recherches du commissariat de police spéciale de Diboli, localité frontalière de la République du Sénégal.





Le commissaire principal de police, Boubacar Doumbia, qui dirige ce commissariat a tout récemment reçu de nombreuses plaintes des éleveurs. Elles provoquent l’état de la disparition mystérieuse et inexpliquée de plusieurs têtes de bovins et de petits ruminants dans la localité et ses environs. Le phénomène était tel que les populations victimes ne dormaient plus que d’un seul œil. Il a juste fallu que les limites en soient informées pour que le principal Doumbia instruit à ses hommes de prendre les dispositions qui s’imposent en l’espèce. Histoire de mettre tout en œuvre pour mettre hors d’état de nuire le/ou les responsables de ces actes répréhensibles.



Troupe à provenance douteuse – Les éléments de l’unité de recherches avec à leur tête l’adjudant de police Koniba Diarra, sont entrés dans la danse. Les jours suivants, ils ont tissé leur toile dans tout le secteur et ses environs. Ils ont discrètement écumé les lieux durant quelques jours avant de mettre la main sur les trois individus cités plus haut. Si les deux sont âgés d’une vingtaine d’années, le troisième, le plus âgé est un quadragénaire.



Au moment de leur interpellation, ils étaient en possession de tout un troupeau à provenance douteuse. Notamment une quarantaine de moutons, et quatre chèvres. Conduits dans les locaux du commissariat de police et interrogés, les suspects ont reconnu les faits. Les enquêtes ont permis de comprendre qu’ils évoluaient ensemble depuis un bon moment. Mieux, durant leur audition, les suspects ont coopéré avec les policiers enquêteurs en avouant appartenir à une organisation criminelle. Celle-ci regrouperait outre des compatriotes maliens un ressortissant mauritanien. Cette organisation criminelle aurait posé de nombreux actes criminels à Kayes, Diboli et dans les villages voisins.





Avec ces aveux, les policiers n’ont pas été formés avec les dossiers de ces voleurs d’animaux. Ils ont été renvoyés au parquet du Tribunal de Kayes pour qu’ils répondent de leurs actes.

La police a saisi l’occasion pour inviter la population à la vigilance et à plus de collaboration afin de lutter contre la criminalité et le grand banditisme sous toutes ses formes pour la quiétude des populations dans la cité.



Tiedié DOUMBIA