Journées commémoratives des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020: NIDEM demande aux autorités de la Transition d'accélérer le rythme de la justice Publié le mercredi 12 juillet 2023

© aBamako.com

Dans un communiqué dont aBamako.com a reçu copie, l’association la Nouvelle initiative pour le développement (NIDEM) demande une énième fois à aux autorités en charge de la Transition d’accélérer le rythme de l’action de justice, car il est opportun de faire quelque chose pendant qu’il est encore possible pour les victimes des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020. Ci-dessous le communiqué.



A l’occasion des journées du 10, 11,12 juillet 2023, nous adressons nos vifs remerciements et salutations aux proches parents et aux familles des victimes tombées sous les balles des Forces de l’Ordre.



Nous prions Dieu le tout puissant pour le repos éternel de leurs âmes, pour leur absolution en raison de leur assassinat pour une société juste et démocratique. Votre sacrifice restera gravé dans la mémoire collective de nous tous car vous nous avez permis d’écrire une nouvelle page de notre histoire pour un Mali nouveau où l’égalité, la justice, la démocratie à la Malienne, etc. seront des denrées à suffisance pour tout le peuple Malien.



Votre soudain assassinat lâche n’entachera aucunement votre velléité robuste traduite par le changement du régime. Ces aspirations aujourd’hui chimériques seront possibles grâce à votre propre immolation au nom du peuple Malien. L’histoire politique retiendra vos actes héroïques et non la barbarie de vos bourreaux calfeutrés sous les ordres de on ne sait qui !!!



La justice trimballe, les hommes politiques y ont montré leur limite. Il est regrettable de constater qu’à nos jours, aucune enquête ni aucune procédure judiciaire n’a abouti pour démasquer les auteurs et complices dans cette affaire d’assassinat de nos vaillants combattants.



Nous demandons une énième fois à nos autorités en charge de la transition d’accélérer le rythme de l’action de justice car il est opportun de faire quelque chose pendant qu’il est encore possible. L’appareil d’Etat est en partie émaillé de quelques camarades qui doivent leurs postes juteux à ces défunts.



Que Dieu dans sa miséricorde et dans sa mansuétude, accorde la paix éternelle à nos martyrs.



Bamako, le 11 Juillet,2023



Le Président du Comité de Pilotage

Kalil SARMOYE CISSE